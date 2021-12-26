Хмарно, сніг з дощем: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

У Києві також очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр
Погода
У Києві буде хмарно, прогнозують також сніг із дощем, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів.
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Напрямок вітру вранці та ввечері – західний, вдень – південно-західний. Швидкість його становитиме 1-2 метри на секунду. Без опадів.
Нагадаємо, у Києві злодіїв не лякають навіть сильні снігопади. У вівторок, 21 грудня, у столиці іноземець намагався вкрасти ноутбук із автомобіля, доки власник чистив транспортний засіб від снігу.
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