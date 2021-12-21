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Злодіям погода не перешкода: у Києві обікрали автомобіль, поки власник чистив його від снігу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 22:10
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Іноземець вкрав сумку чоловіка, в якій був дорогий ноутбук
Чоловіка впіймали та затримали правоохоронці/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"
Чоловіка впіймали та затримали правоохоронці/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"

У Києві крадіїв не лякають навіть сильні снігопади. У вівторок, 21 грудня, у столиці іноземець намагався викрасти ноутбук з автомобіля, поки власник чистив транспортний засіб від снігу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі

Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі, 11. Потерпілий чоловік поклав власні речі в автомобіль та вийшов з нього, щоб очистити від снігу. У цей час 34-річний громадянин Грузії підкрався до транспортного засобу з іншого боку, відкрив його та поцупив сумку. Окрім особистих речей, у ній був ноутбук, вартість якого — понад 60 тисяч гривень.

Що відомо про грабіжника?

Крадій намагався втекти з місця злочину, однак його затримали правоохоронці. З'ясувалося, що чоловік раніше вже був судимий за крадіжку з проникнення в оселю.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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