Облачно, снег с дождем: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода
В Киеве будет облачно, прогнозируют также снег с дождем, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.
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Направление ветра утром и вечером – западное, днем – юго-западное. Скорость его составит 1-2 метра в секунду. Без осадков.
Напомним, в Киеве воров не пугают даже сильные снегопады. Во вторник, 21 декабря, в столице иностранец пытался украсть ноутбук из автомобиля, пока владелец чистил транспортное средство от снега.
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