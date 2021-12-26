Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Облачно, снег с дождем: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 декабря, 06:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов
Направление ветра утром и вечером – западное. Коллаж "Сегодня"
Направление ветра утром и вечером – западное. Коллаж "Сегодня"

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода

В Киеве будет облачно, прогнозируют также снег с дождем, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов.

Направление ветра утром и вечером – западное, днем – юго-западное. Скорость его составит 1-2 метра в секунду. Без осадков.

Реклама

Напомним, в Киеве воров не пугают даже сильные снегопады. Во вторник, 21 декабря, в столице иностранец пытался украсть ноутбук из автомобиля, пока владелец чистил транспортное средство от снега.

Ранее мы писали:

погода в Киеве
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 123

заболело за неделю в Киeвe

-6%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять