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Півень рятує життя горилі Тоні – хороші новини з Київського зоопарку

10 лютого, 16:49

Олександр Марущак , Денис Беспалов

Неочікуваний сусід змусив Тоні побігати по вольєру

Життя легенди і старожила Київського зоопарку – єдиної в Україні горили Тоні допомагає врятувати простий півень.

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Про це повідомив журналіст "Сьогодні", який побував в зоопарку.

Як відомо, самець вже другий тиждень не ходить в туалет. Але вчора сходив. У зоопарку впевнені, що самопочуття Тоні покращилося після того, як до нього у вольєр підселили півня.

Горили дуже ревниво ставляться до особистого простору, а нежданий сусід змусив Тоні побігати по вольєру.

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До речі, з півником все нормально. Він уже нахабно займає місце горили на тирсі біля телевізора, хоча саме за це вже не один раз був гнаний.

Тепер у вольєр до Тоні планують додати пару фазанів або перепілок.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям Тоні загрожує хірургічне втручання – щоб промити йому кишечник, потрібно зробити анестезію. Але з огляду на, що тварині 46 років (за людськими мірками – це під 90), є небезпека, що Тоні не перенесе наркоз.

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Київ тварини зоопарк горила

Джерело: Сьогодні

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