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"Підливають всяку хр*нь": у Києві на вулиці помер чоловік, люди звинувачують "наливайку"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 13:22
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Поліцейські не знайшли на тілі слідів насильницької смерті
Від загиблого пахло алкоголем / Колаж "Сьогодні"
Від загиблого пахло алкоголем / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 20 грудня, у Києві біля станції метро "Академмістечко" знайшли мертвого чоловіка. Йому було 72 роки.

Про це повідомляє Telegram-канал "ДТП Київ".

У всьому винна наливайка?

У Мережі впевнені, що чоловік помер через наливайку, яка знаходиться на цьому місці.

"Не боячись поліції вони підливають всяку хр*нь людям. Від цього регулярно трупи", – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у поліції

У поліції Святошинського району сайту "Сьогодні" підтвердили, що біля входу до метрополітену виявлено труп чоловіка.

"Біля входу на станцію "Академмістечко" було тіло мертвого чоловіка 1949 року народження. На ньому не знайшли слідів насильницької смерті. На місці працює слідчо-оперативна група. Від чоловіка не пахло алкоголем. Причину смерті встановлять після проведення судмедекспертизи", – повідомили у поліції.

В Україні подорожчає алкоголь

З січня 2022 року в Україні згідно із законопроектом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Запроваджуються нові правила розрахунку "пивного акцизу", який спиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається у момент виробництва товарів масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.

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