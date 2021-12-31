Погода у Києві зіпсується: синоптики дали прогноз на 31 грудня (карта)

Сьогодні у столиці очікується сильний вітер та опади

Попри опади та вітер у столиці підвищиться температура/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 31 грудня, у Києві прогнозують опади. Днем раніше в столиці не було опадів, однак був мороз, який сьогодні не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві прогнозують мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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