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Популярніше Будапешта. Київ потрапив до ТОП-5 найінстаграмніших міст світу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 13:45
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Київ знаходиться на четвертому рядку з кількістю позначок 21,9 млн
Київ став популярнішим за багато інших знаменитих міст світу
Київ став популярнішим за багато інших знаменитих міст світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ увійшов до п'ятірки найінстаграмніших міст світу. Перше місце зайняв Рим із кількістю позначок у Instagram 61,2 млн.

Рейтинг найпопулярніших Instagram-міст складала компанія Design Bundles шляхом аналізу геолокацій.

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ТОП-10 найпопулярніших міст у соціальній мережі

  1. Першу сходинку зайняв Рим – 61,2 млн позначок у Instagram.
  2. Ріо-де-Жанейро – 45 млн. позначок.
  3. Венеція – 25,7 млн. позначок.
  4. Київ – 21,9 млн позначок.
  5. Історичний центр Флоренції – 21,5 млн. позначок.
  6. Історичний центр Праги – 17,7 млн. позначок.
  7. Будапешт — 14,6 млн отметок.
  8. Бразиліа – 13,2 млн. позначок.
  9. Історичний центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн. позначок.
  10. Кіто – 9,8 млн. позначок.

Мешканець столиці створив у себе в під'їзді справжній шедевр

Одне з самих дивовижних місць у Києві – це сходова клітка у житловому будинку на вулиці Райдужній, 11-а. Тут киянин Володимир Чайка створив неймовірний інтер'єр у під'їзді, який багато хто називає "Київським Версалем". Стіни вздовж сходових маршів прикрашені красивою ліпниною, картинами, статуетками. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", навіть сміттєпровід тут особливий – у вигляді античної колони.

Прикрашати під'їзд будинку Володимир Васильович почав ще близько 20 років тому, щоб жити в ньому було не нудно та приємно. Чайка прикрасив дзеркалом та картинами навіть кабіну ліфта.

Наводити красу він почав із 7 поверху. Кожна його робота – це пори року. Наприклад, 7 поверх він називає "Навесні" та "Влітку", шостий – "Зимою", п'ятий – "Восени". На стінах у парадному 16 жіночих портретів та вісім картин-репродукцій. Ще щонайменше 5 майстер планує встановити в майбутньому.

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Тут можна побачити репродукції "Гойдалка", "Весняні канікули", "Урок танців", "Урок музики", "Урок спокуси".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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