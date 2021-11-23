Популярніше Будапешта. Київ потрапив до ТОП-5 найінстаграмніших міст світу

Київ знаходиться на четвертому рядку з кількістю позначок 21,9 млн

Київ став популярнішим за багато інших знаменитих міст світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ увійшов до п'ятірки найінстаграмніших міст світу. Перше місце зайняв Рим із кількістю позначок у Instagram 61,2 млн.

Рейтинг найпопулярніших Instagram-міст складала компанія Design Bundles шляхом аналізу геолокацій.

Реклама

ТОП-10 найпопулярніших міст у соціальній мережі

Першу сходинку зайняв Рим – 61,2 млн позначок у Instagram. Ріо-де-Жанейро – 45 млн. позначок. Венеція – 25,7 млн. позначок. Київ – 21,9 млн позначок. Історичний центр Флоренції – 21,5 млн. позначок. Історичний центр Праги – 17,7 млн. позначок. Будапешт — 14,6 млн отметок. Бразиліа – 13,2 млн. позначок. Історичний центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн. позначок. Кіто – 9,8 млн. позначок.

Мешканець столиці створив у себе в під'їзді справжній шедевр

Одне з самих дивовижних місць у Києві – це сходова клітка у житловому будинку на вулиці Райдужній, 11-а. Тут киянин Володимир Чайка створив неймовірний інтер'єр у під'їзді, який багато хто називає "Київським Версалем". Стіни вздовж сходових маршів прикрашені красивою ліпниною, картинами, статуетками. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", навіть сміттєпровід тут особливий – у вигляді античної колони.

Прикрашати під'їзд будинку Володимир Васильович почав ще близько 20 років тому, щоб жити в ньому було не нудно та приємно. Чайка прикрасив дзеркалом та картинами навіть кабіну ліфта.

Наводити красу він почав із 7 поверху. Кожна його робота – це пори року. Наприклад, 7 поверх він називає "Навесні" та "Влітку", шостий – "Зимою", п'ятий – "Восени". На стінах у парадному 16 жіночих портретів та вісім картин-репродукцій. Ще щонайменше 5 майстер планує встановити в майбутньому.

Реклама

Тут можна побачити репродукції "Гойдалка", "Весняні канікули", "Урок танців", "Урок музики", "Урок спокуси".

Раніше ми писали: