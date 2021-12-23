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Після втручання силовиків на київському вокзалі знайшлася ялинка: у п'ятницю обіцяють запалити

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 23:34
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Новорічне дерево повинні були встановити до 17 грудня
Ялинка коштує у 8 разів дешевше, ніж повідомлялося раніше/Фото: "Укрзалізниця"
Ялинка коштує у 8 разів дешевше, ніж повідомлялося раніше/Фото: "Укрзалізниця"

У прокуратурі Києва розслідують зникнення дороговартісної ялинки, яка коштувала 5 мільйонів гривень. Її повинні були встановити у головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва. Аж до сьогоднішнього дня ялинки не було, однак після гучного скандалу її все ж знайшли та почали монтувати.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

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Ялинку встановлюють

Увечері, 23 грудня, пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що на Центральному залізничному вокзалі у Києві уже монтують ялинку. Водночас наголосили, що вона коштує не 5 млн гривень, а 600 тисяч гривень.

Коли засяє новорічне дерево?

"На Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня ввімкнуто чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва", — зазначили в "Укрзалізниці".

Ялинку почали встановлювати після початку розслідування зникнення грошей, які виділили на неї/Фото: "Укрзалізниця"
Ялинку почали встановлювати після початку розслідування зникнення грошей, які виділили на неї/Фото: "Укрзалізниця"

Ялинка коштувала не 5 млн гривень, а 600 тисяч/Фото: "Укрзалізниця"
Ялинка коштувала не 5 млн гривень, а 600 тисяч/Фото: "Укрзалізниця"

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Засяє новорічна красуня 24 грудня/Фото: "Укрзалізниця"
Засяє новорічна красуня 24 грудня/Фото: "Укрзалізниця"

Що було раніше?

Київська прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Новорічне дерево повинні були встановити до 17 грудня, однак навіть 22 числа її на вокзалі не виявили взагалі.

Правоохоронці почали проводити слідчі та з'ясовувати усі обставини кримінального провадження. Обіцяли, що винних буде покарано. Одразу після цього ялинка різко знайшлась.

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