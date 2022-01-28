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Постраждалого на мітингу під Радою шукають третій день. Ми дізналися про подробиці

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28 січня, 14:53
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Існує кілька версій зникнення чоловіка
Сергій Доротич прокоментував чутки
Сергій Доротич прокоментував чутки / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що з моменту протестів підприємців під Радою минуло три дні, доля загадково зниклого протестувальника залишається невідомою. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні".

Нагадаємо, чоловік отримав сильний удар, знепритомнів, але, за словами лідера руху SaveФОП, чоловік міг померти, а його тіло загадково зникло. У поліції озвучили кардинально протилежну офіційну версію.

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За даними копів, чоловік втратив свідомість, впав, але потім був приведений до тями і після цього самостійно залишив мітинг.

Водночас, Сергій Доротич разом із учасниками руху розпочали пошуки чоловіка, заявивши, що всерйоз мають намір встановити його долю.

"Адвокати зараз почнуть подавати відповідні запити, щоб поліція повідомила інформацію про цю людину", – сказав Доротич.

Також Доротич прокоментував чутки, що проти нього нібито відкрили кримінальне провадження, інкримінуючи організацію масових заворушень.

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"Кримінальне провадження відкрито за фактом, фактове, а не стосовно будь-кого", – сказав Доротич.

За його словами, ніхто з правоохоронців не висунув йому підозри.

Протести ФОПів у Києві

Мітинг підприємців 25 січня завершився штурмом парламенту та сутичками. Правоохоронці намагалися витіснити протестувальників. Кілька десятків людей затримано.

ФОП вимагають від влади відстрочити введення обов'язкових касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Вони скаржаться, що ще не відновили докарантинний рівень доходів та ініціатива влади загрожує їм руйнуванням.

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Після вчорашнього мітингу ФОП заявили про початок безстрокової акції протесту і мають намір щодня протестувати під Радою. 26 січня підприємці знову вийшли на мітинг сайт "Сьогодні" веде онлайн-трансляцію з місця подій

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