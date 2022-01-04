Правда чи підстава? Київський священик відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Французький аспірант заявив, що у Києві його домагався український батюшка

Священник Ахіла Шахатрін заперечує звинувачення Ніколя Імбера/Фото: Facebook: Nicolas Imbert, Архімандрит Ахіла Шахтарін, колаж: "Сьогодні"

25-річний аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священника Ахілу Шахтаріна в сексуальних домаганнях і написав заяву в поліцію.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі

За інформацією ТСН, батюшка звинувачення заперечує та збирається писати на француза зустрічну заяву. Інцидент стався в селі Горенка під Києвом.

Відомо, що 25-річний француз — аспірант паризького вишу. Він вивчає Східне православ'я, спілкується з українськими священниками. Під час свого останнього візиту до столиці України він зустрівся з архімандритом Ахіллою. За його словами, він ніби до нього домагався.

Що було раніше?

Перед інцидентом священник провів екскурсію по своїх "володіннях". Нібито показав господарство при храмі і, власне, сам храм. Потім, за словами Ніколя, його посадили за стіл. Нагодували і, попри суворий піст, напоїли міцними церковними настоянками. Хлопець згадує, що після кількох чарок йому стало зле, тому священник запропонував йому залишитися на ніч.

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"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді у мене явно був COVID", — каже Ніколя.

Як все сталося?

Як розповів Ніколя, згодом він попросив допомоги у священника.

"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Йди сюди!". Запропонував до нього підвестися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою", — розповів Ніколя.

Хлопець втік зі скандалом та згодом написав заяву до поліції.

Що каже священник?

Батюшка служить в монастирі на честь ікони Божої Матері "Києво-Братська" багато років. Каже, що про скандал з французом дізнався з Інтернету та вважає це підставою.

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"Поліція займається цим. Я ж теж не буду чекати, коли такі звинувачення будуть звучати", — зазначив архімандрит Ахілла (Шахтарін).

Крім того, священник розповідає майже слово в слово історію, про яку казав Ніколя, аж до застілля.

"Ми спробували три (настоянки — Ред.) – калину, малину. У монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні", — розповів він.

Однак за словами Ахілла, саме Ніколя напросився на нічліг. Йому видали чисту піжаму і поклали спати.

"Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки або щось таке, тому що у нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав вести", — зазначив він.

Будь-які спроби зґвалтування священник заперечує. Каже, поліція розбереться. Не вірить чоловік і в "ковід" Ніколя.

Поліція відреагувала

У поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священника в Горенці вже допитали. Нині правоохоронці чекають результати судово-медичної експертизи. Тільки тоді стане зрозуміло, хто кого домагався. На цей час провадження відкрито за статтею "побої і тортури".

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