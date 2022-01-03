Чи продовжать канікули через "Омікрон" та коли чекати локдаун: все про COVID-ситуацію в Києві

В столиці вже офіційно підтвердили два випадки зараження новим варіантом коронавіруса

За кілька тижнів стане відомо про нові карантинні обмеження. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 2 січня, в Києві коронавірус підтвердили у 532 людей. Сім людей від хвороби померли.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в столиці – у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика

Станом на попередню добу, в Києві хворіють коронавірусом 10 799 людей. Одужали учора – 427.

Загалом з початку пандемії в столиці підтвердили 333 721 випадок COVID-19. Померли – 8 217.

Омікрон в Києві

Згідно з останніми даними, небезпечний варіант коронавірусу виявили у двох мешканців Києва. Один із них чоловік, якому 41 рік.

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"З останніх біоматеріалів, що відправлялися на секвенування, було виявлено ще 5 підтверджених випадків. Один із пацієнтів проживає у Києві. Загалом в Україні підтверджено 6 випадків захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Він уточнює, що секвенування проводиться вибірково з тих зразків матеріалів хворих на коронавірус, які надходять до лабораторії.

Чи продовжать канікули через "Омікрон"

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".Учні повернуться за парти за планом.

На сьогодні прогнозів щодо посилення заходів протиепідемічної небезпеки у навчальних закладах немає.

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"Про це можемо говорити через 3-4 тижні січня, коли реєструватимемо збільшення захворюваності. Тобто діти до школи підуть", – розповів Олег Рубан, голова Держспоживслужби Києва.

Коли чекати погіршення ситуації

В Україні очікується нова хвиля коронавірусної хвороби нового небезпечного штаму "Омікрон". За даними РНБО та МОЗ, вона може розпочатися вже у лютому 2022 року.

"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як "Омікрон" діє на організм людини

Нові дослідження свідчать про те, що "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу.

Дослідження проводили на мишах і хом'яках. Вчені заразили тварин "Омікроном" і виявили що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Попередні штами COVID-19 викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. А "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.

Вакцинація

Щеплення від коронавірусу 1 та 2 січня не проводилося. Сьогодні це можуть зробити всі бажаючі.

Вакцинація проводиться у Центра надання адміністративних послуг у кожному районі столиці. Також щепитися можна в ТРЦ на території міста:

ТРЦ БЛОКБАСТЕР (просп. Степана Бандери, 36) почав працювати з 01.08.2021 (понеділок-п’ятниця з 11:00 до 17:00, понеділок-четвер з 17:00 до 21:00)

ТРЦ "Ретровіль" (проспект Правди, 47) почав працювати з 02.09.2021 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 15:00, субота-неділя з 12:00 до 17:00)

ТЦ "Епіцентр К" Голосіївського району (вул. Кільцева дорога, 1-Б) почав працювати з 02.09.2021. (з 11:00 до 17:00)

ТЦ "Епіцентр К" Оболонського району (вул. Полярна, 20-Д) почав працювати з 02.09.2021 (парні дні з 13:00 до 19:00, непарні дні з 11:00 до 17:00)

ТЦ "Епіцентр К" Оболонського району (вул. Степана Бандери, 11-А) почав працювати з 04.09.2021 (з 11:00 до 17:00)

ТЦ "Епіцентр К 3" Дарницького району (вул. Григоренка, 40) почав працювати з 04.09.2021 (понеділок-п’ятниця з 13:00 до 18:30, субота-неділя – з 11:00 до 17:00)

ТЦ "Епіцентр К" Дніпровського району (вул. Братиславська, 11) почав працювати з 06.09.2021 (з 11:00 до 19:00)

ТЦ "Епіцентр К" Святошинського району (вул. Берковецька, 6) почав працювати з 14.09.2021 (з 10:00 до 17:00)

ТЦ Оcean Plaza Голосіївського району (вул. Антоновича, 176) почав працювати з 21.09.2021 (з 11:00 до 21:00)

ТЦ "Рівер Молл" Дніпровського району (Дніпровська Набережна,12) почав працювати з 20.09.2021 (з 11:00 до 17:00)

ТЦ SKY MALL Дніпровського району почав з 18.09.2021 (вул. Шухевича, 2-Т) (четвер-неділя з 11:00 до 16:00)

ТЦ Cosmo MultiMall (вул. Гетьмана, 6) Солом’янського району почав працювати з 27.09.2021 (з 11-00 до 16-00)

ТЦ New Wey Дарницького району (вул. Вербицького, 1) почав працювати з 27.09.2021 (з 11:00 до 20:30)

ТЦ Smart Plaza Шевченківський район (просп. Перемоги, 24) почав працювати з 27.09.2021 (з 11:00 до 17:00)

ТЦ "Дрім Таун-2" Оболонського району (Оболонський проспект, 21) почав працювати з 27.09.2021 (з 14:00 до 18:00)

ТЦ "Ашан" Оболонського району (просп. Степана Бандери, 15-А) почав працювати з 30.09.2021 (з 10:00 до 17:00)

ТЦ "Академ СІТІ" Святошинського району (вул. Палладіна, 16) почав працювати з 01.10.2021 (понеділок-субота з 10:00 до 17:00)

ТЦ ART MALL Голосіївського району (вул. Заболотного, 37) почав працювати з 01.10.2021 (щоденно з 12:00 до 18:00)

ТЦ "Аркадія Солом’янського району (вул. Борщагівська, 154-А) почав працювати з 04.10.2021 (з 12:00 до 17:00 щоденно)

ТРЦ PLAZA SPORT OUTLET Оболонського району ( просп. Степана Бандери, 20-Б) почав працювати з 11.10.2021 (понеділок – середа з 11:00 до 16:00)

просп. Степана Бандери, 20-Б) почав працювати з 11.10.2021 (понеділок – середа з 11:00 до 16:00) ТЦ "Гулівер" Печерського району (Спортивна площа, 1-А) почав працювати з 11.10.2021 (з 11:00 до 17:00)

ТРЦ "Сільвер бріз2 Дніпровського району (просп. Тичини, 1-В) почав працювати з 22.10.2021 (вівторок-неділя з 11:00 до 17:00, понеділок – вихідний)

Центральний автовокзал (ст. м. "Деміївська") почав працювати з 25.10.2021 (понеділок- п’ятниця з 10:00 до 18:00, субота-неділя – вихідний)

ТРЦ "Караван" Оболонського району (вул. Лугова, 12) почав працювати з 25.10.2021 (понеділок, середа, п’ятниця, субота з 11:00 до 17:00)

ТРЦ "Аладдін" Дарницького району (вул. Гришка, 3-А) почав працювати з 25.10.2021 (з 10:00 до 20:00)

ТРЦ "Мармелад" Солом’янського району (вул. Борщагівська, 154) почав працювати з 25.10.2021 (з 11:00 до 17:00)

Карантин

Станом на 3 січня, Київ перебуває в "жовтій" зоні карантинних обмежень. Рівень захворюваності сягає 424 на 100 тисяч населення (при нормі менше 75).

Рівень госпіталізацій 20,3 на 100 тисяч населення (при нормі менше 60). Завантаженість ліжок з киснем 17,2%.

Правила "жовтої" зони

При визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів хоча б "жовтого" COVID-сертифікату.

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