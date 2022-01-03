Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Чи продовжать канікули через "Омікрон" та коли чекати локдаун: все про COVID-ситуацію в Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 09:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В столиці вже офіційно підтвердили два випадки зараження новим варіантом коронавіруса
За кілька тижнів стане відомо про нові карантинні обмеження.
За кілька тижнів стане відомо про нові карантинні обмеження. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 2 січня, в Києві коронавірус підтвердили у 532 людей. Сім людей від хвороби померли.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в столиці – у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика

Станом на попередню добу, в Києві хворіють коронавірусом 10 799 людей. Одужали учора – 427.

Загалом з початку пандемії в столиці підтвердили 333 721 випадок COVID-19. Померли – 8 217.

Омікрон в Києві

Згідно з останніми даними, небезпечний варіант коронавірусу виявили у двох мешканців Києва. Один із них чоловік, якому 41 рік.

Реклама

"З останніх біоматеріалів, що відправлялися на секвенування, було виявлено ще 5 підтверджених випадків. Один із пацієнтів проживає у Києві. Загалом в Україні підтверджено 6 випадків захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Він уточнює, що секвенування проводиться вибірково з тих зразків матеріалів хворих на коронавірус, які надходять до лабораторії.

Чи продовжать канікули через "Омікрон"

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".Учні повернуться за парти за планом.

На сьогодні прогнозів щодо посилення заходів протиепідемічної небезпеки у навчальних закладах немає.

Реклама

"Про це можемо говорити через 3-4 тижні січня, коли реєструватимемо збільшення захворюваності. Тобто діти до школи підуть", – розповів Олег Рубан, голова Держспоживслужби Києва.

Коли чекати погіршення ситуації

В Україні очікується нова хвиля коронавірусної хвороби нового небезпечного штаму "Омікрон". За даними РНБО та МОЗ, вона може розпочатися вже у лютому 2022 року.

"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як "Омікрон" діє на організм людини

Нові дослідження свідчать про те, що "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу.

Дослідження проводили на мишах і хом'яках. Вчені заразили тварин "Омікроном" і виявили що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Попередні штами COVID-19 викликали рубці в легенях і серйозне утруднення дихання. А "Омікрон" поширюється в легенях набагато повільніше.

Вакцинація

Щеплення від коронавірусу 1 та 2 січня не проводилося. Сьогодні це можуть зробити всі бажаючі.

Вакцинація проводиться у Центра надання адміністративних послуг у кожному районі столиці. Також щепитися можна в ТРЦ на території міста:

  • ТРЦ БЛОКБАСТЕР (просп. Степана Бандери, 36) почав працювати з 01.08.2021 (понеділок-п’ятниця з 11:00 до 17:00, понеділок-четвер з 17:00 до 21:00)
  • ТРЦ "Ретровіль" (проспект Правди, 47) почав працювати з 02.09.2021 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 15:00, субота-неділя з 12:00 до 17:00)
  • ТЦ "Епіцентр К" Голосіївського району (вул. Кільцева дорога, 1-Б) почав працювати з 02.09.2021. (з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ "Епіцентр К" Оболонського району (вул. Полярна, 20-Д) почав працювати з 02.09.2021 (парні дні з 13:00 до 19:00, непарні дні з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ "Епіцентр К" Оболонського району (вул. Степана Бандери, 11-А) почав працювати з 04.09.2021 (з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ "Епіцентр К 3" Дарницького району (вул. Григоренка, 40) почав працювати з 04.09.2021 (понеділок-п’ятниця з 13:00 до 18:30, субота-неділя – з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ "Епіцентр К" Дніпровського району (вул. Братиславська, 11) почав працювати з 06.09.2021 (з 11:00 до 19:00)
  • ТЦ "Епіцентр К" Святошинського району (вул. Берковецька, 6) почав працювати з 14.09.2021 (з 10:00 до 17:00)
  • ТЦ Оcean Plaza Голосіївського району (вул. Антоновича, 176) почав працювати з 21.09.2021 (з 11:00 до 21:00)
  • ТЦ "Рівер Молл" Дніпровського району (Дніпровська Набережна,12) почав працювати з 20.09.2021 (з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ SKY MALL Дніпровського району почав з 18.09.2021 (вул. Шухевича, 2-Т) (четвер-неділя з 11:00 до 16:00)
  • ТЦ Cosmo MultiMall (вул. Гетьмана, 6) Солом’янського району почав працювати з 27.09.2021 (з 11-00 до 16-00)
  • ТЦ New Wey Дарницького району (вул. Вербицького, 1) почав працювати з 27.09.2021 (з 11:00 до 20:30)
  • ТЦ Smart Plaza Шевченківський район (просп. Перемоги, 24) почав працювати з 27.09.2021 (з 11:00 до 17:00)
  • ТЦ "Дрім Таун-2" Оболонського району (Оболонський проспект, 21) почав працювати з 27.09.2021 (з 14:00 до 18:00)
  • ТЦ "Ашан" Оболонського району (просп. Степана Бандери, 15-А) почав працювати з 30.09.2021 (з 10:00 до 17:00)
  • ТЦ "Академ СІТІ" Святошинського району (вул. Палладіна, 16) почав працювати з 01.10.2021 (понеділок-субота з 10:00 до 17:00)
  • ТЦ ART MALL Голосіївського району (вул. Заболотного, 37) почав працювати з 01.10.2021 (щоденно з 12:00 до 18:00)
  • ТЦ "Аркадія Солом’янського району (вул. Борщагівська, 154-А) почав працювати з 04.10.2021 (з 12:00 до 17:00 щоденно)
  • ТРЦ PLAZA SPORT OUTLET Оболонського району (просп. Степана Бандери, 20-Б) почав працювати з 11.10.2021 (понеділок – середа з 11:00 до 16:00)
  • ТЦ "Гулівер" Печерського району (Спортивна площа, 1-А) почав працювати з 11.10.2021 (з 11:00 до 17:00)
  • ТРЦ "Сільвер бріз2 Дніпровського району (просп. Тичини, 1-В) почав працювати з 22.10.2021 (вівторок-неділя з 11:00 до 17:00, понеділок – вихідний)
  • Центральний автовокзал (ст. м. "Деміївська") почав працювати з 25.10.2021 (понеділок- п’ятниця з 10:00 до 18:00, субота-неділя – вихідний)
  • ТРЦ "Караван" Оболонського району (вул. Лугова, 12) почав працювати з 25.10.2021 (понеділок, середа, п’ятниця, субота з 11:00 до 17:00)
  • ТРЦ "Аладдін" Дарницького району (вул. Гришка, 3-А) почав працювати з 25.10.2021 (з 10:00 до 20:00)
  • ТРЦ "Мармелад" Солом’янського району (вул. Борщагівська, 154) почав працювати з 25.10.2021 (з 11:00 до 17:00)

Карантин

Станом на 3 січня, Київ перебуває в "жовтій" зоні карантинних обмежень. Рівень захворюваності сягає 424 на 100 тисяч населення (при нормі менше 75).

Рівень госпіталізацій 20,3 на 100 тисяч населення (при нормі менше 60). Завантаженість ліжок з киснем 17,2%.

Правила "жовтої" зони

При визначенні "жовтої" зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.
  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів хоча б "жовтого" COVID-сертифікату.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 539

захворіло за тиждень в Києві

-21%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти