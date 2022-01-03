Продлят ли каникулы из-за "Омикрона" и когда ждать локдаун: все о COVID-ситуации в Киеве

В столице уже официально подтвердили два случая заражения новым вариантом коронавируса

Через несколько недель станет известно о новых карантинных ограничениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 2 января, в Киеве коронавирус подтвердили у 532 человек. Семь людей от болезни скончались.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в столице – в материале "Сегодня".

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Статистика

По состоянию на предыдущие сутки, в Киеве болеют коронавирусом 10 799 человек. Выздоровели вчера – 427.

В общей сложности с начала пандемии в столице подтвердили 333 721 случай COVID-19. Умершие – 8 217.

Омикрон в Киеве

Согласно последним данным, опасный вариант коронавируса обнаружили у двух жителей Киева. Один из них – мужчина, которому 41 год.

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"Из последних биоматериалов, отправлявшихся на секвенирование, было выявлено еще 5 подтвержденных случаев. Один из пациентов проживает в Киеве. Всего в Украине подтверждено 6 случаев заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный доктор Киева Сергей Чумак .

Он уточняет, что секвенирование проводится выборочно из образцов материалов больных коронавирусом, которые поступают в лабораторию.

Продлят ли каникулы из-за "Омикрона"

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Школьники вернутся за парты по плану.

На сегодняшний день прогнозов по усилению мер противоэпидемической опасности в учебных заведениях нет.

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"Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть ребята в школу пойдут ", – рассказал Олег Рубан, глава Госпотребслужбы Киева.

Когда ждать ухудшения ситуации

В Украине ожидается новая волна коронавирусной болезни нового опасного штамма "Омикрон". По данным СНБО и Минздрава, она может начаться в феврале 2022 года.

"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам необходимо вакцинироваться", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как "Омикрон" действует на организм человека

Новые исследования свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса

Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Вакцинация

Прививка от коронавируса 1 и 2 января не проводилась. Сегодня это могут сделать все желающие.

Вакцинация проводится в Центре предоставления административных услуг в каждом районе столицы. Также прививаться можно в ТРЦ на территории города:

ТРЦ БЛОКБАСТЕР (просп. Степана Бандеры, 36) начал работу с 01.08.2021 (понедельник-пятница с 11:00 до 17:00, понедельник-четверг с 17:00 до 21:00)

ТРЦ "Ретровиль" (проспект Правды, 47) начал работать с 02.09.2021 (понедельник-пятница с 10:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00)

ТЦ "Эпицентр К" Голосеевского района (ул. Кольцевая дорога, 1-Б) начал работу с 02.09.2021. (с 11:00 до 17:00)

ТЦ "Эпицентр К" Оболонского района (ул. Полярная, 20-Д) начал работать с 02.09.2021 (четные дни с 13:00 до 19:00, нечетные дни с 11:00 до 17:00)

ТЦ "Эпицентр К" Оболонского района (ул. Степана Бандеры, 11-А) начал работать с 04.09.2021 (с 11:00 до 17:00)

ТЦ "Эпицентр К 3" Дарницкого района (ул. Григоренко, 40) начал работу с 04.09.2021 (понедельник-пятница с 13:00 до 18:30, суббота-воскресенье – с 11:00 до 17:00)

ТЦ "Эпицентр К" Днепровского района (ул. Братиславская, 11) начал работу с 06.09.2021 (с 11:00 до 19:00)

ТЦ "Эпицентр К" Святошинского района (ул. Берковецкая, 6) начал работу с 14.09.2021 (с 10:00 до 17:00)

ТЦ Оcean Plaza Голосеевского района (ул. Антоновича, 176) начал работу с 21.09.2021 (с 11:00 до 21:00)

ТЦ "Ривер Молл" Днепровского района (Днепровская Набережная, 12) начал работу с 20.09.2021 (с 11:00 до 17:00)

ТЦ SKY MALL Днепровского района начал с 18.09.2021 (ул. Шухевича, 2-Т) (четверг-воскресенье с 11:00 до 16:00)

ТЦ Cosmo MultiMall (ул. Гетьмана, 6) Соломенского района начал работу с 27.09.2021 (с 11-00 до 16-00)

ТЦ New Wey Дарницкого района (ул. Вербицкого, 1) начал работать с 27.09.2021 (с 11:00 до 20:30)

ТЦ Smart Plaza Шевченковский район (просп. Победы, 24) начал работу с 27.09.2021 (с 11:00 до 17:00)

ТЦ "Дрим Таун-2" Оболонского района (Оболонский проспект, 21) начал работу с 27.09.2021 (с 14:00 до 18:00)

ТЦ "Ашан" Оболонского района (просп. Степана Бандеры, 15-А) начал работать с 30.09.2021 (с 10:00 до 17:00)

ТЦ "Академ СИТИ" Святошинского района (ул. Палладина, 16) начал работу с 01.10.2021 (понедельник-суббота с 10:00 до 17:00)

ТЦ ART MALL Голосеевского района (ул. Заболотного, 37) начал работу с 01.10.2021 (ежедневно с 12:00 до 18:00)

ТЦ "Аркадия Соломенского района (ул. Борщаговская, 154-А) начал работать с 04.10.2021 (с 12:00 до 17:00 ежедневно)

ТРЦ PLAZA SPORT OUTLET Оболонского района ( просп. Степана Бандеры, 20-Б) начал работать с 11.10.2021 (понедельник – среда с 11:00 до 16:00)

просп. Степана Бандеры, 20-Б) начал работать с 11.10.2021 (понедельник – среда с 11:00 до 16:00) ТЦ "Гулливер" Печерского района (Спортивная площадь, 1-А) начал работать с 11.10.2021 (с 11:00 до 17:00)

ТРЦ "Сильвер бриз2 Днепровского района (просп. Тычины, 1-В) начал работать с 22.10.2021 (вторник-воскресенье с 11:00 до 17:00, понедельник – выходной)

Центральный автовокзал (ст. м. "Демеевская") начал работать с 25.10.2021 (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, суббота-воскресенье – выходной)

ТРЦ "Караван" Оболонского района (ул. Луговая, 12) начал работу с 25.10.2021 (понедельник, среда, пятница, суббота с 11:00 до 17:00)

ТРЦ "Аладдин" Дарницкого района (ул. Гришко, 3-А) начал работать с 25.10.2021 (с 10:00 до 20:00)

ТРЦ "Мармелад" Соломенского района (ул. Борщаговская, 154) начал работу с 25.10.2021 (с 11:00 до 17:00)

Карантин

По состоянию на 3 января Киев находится в желтой зоне карантинных ограничений. Уровень заболеваемости достигает 424 на 100 тысяч населения (при норме менее 75).

Уровень госпитализаций 20,3 на 100 тысяч населения (при норме менее 60). Загруженность кроватей с кислородом 17,2%.

Правила желтой зоны

При определении желтой зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,

дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Ограничения желтого уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов хотя бы "желтого" COVID-сертификата.

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