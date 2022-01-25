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Перепустки у транспорт та понад 350 тисяч хворих: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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25 січня, 10:51
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Стало відомо, кого пускатимуть у громадський транспорт за спецперепустками – міська влада назвала умову
У столиці 354 813 підтверджених випадків захворювання на COVID-19
У столиці 354 813 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили лише минулої доби 1589 хворих коронавірусом. Ходять чутки, що влада може ввести тотальний локдаун і повернути пропускну систему у транспорті. Докладніше читайте у матеріалі "Сьогодні".

Дані за останню добу

"1589 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8447 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 354 813", – повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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Захворіли минулої доби:

  • 826 жінок віком від 18 до 86 років,
  • 526 чоловіків віком від 18 до 95 років,
  • 122 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 115 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Одужали минулої доби 441 особа. Загалом коронавірус подолали 331 197 мешканців столиці.

Дані за добу
Дані за добу / Фото: КГГА

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 351, в Оболонському – 227 та в Деснянському районі – 170 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

У Києві можуть запровадити спецперепустки для транспорту

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у ефірі "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у колишньому режимі і закривати його не планують у разі локдауну.

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