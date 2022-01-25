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Пропуски в транспорт и более 350 тысяч больных: какова ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 января, 10:51
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Стало известно, кого будут пускать в общественный транспорт по спецпропускам – городские власти назвали условие
В столице 354 813 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
В столице 354 813 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили только за прошлые сутки 1589 больных коронавирусом. Ходят слухи, что власти могут ввести тотальный локдаун и вернуть пропускную систему в транспорте. Подробнее читайте в материале "Сегодня".

Данные за последние сутки

"1589 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8447 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 354 813", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Заболели за прошедшие сутки:

  • 826 женщин в возрасте от 18 до 86 лет,
  • 526 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,
  • 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 441 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 331 197 жителей столицы.

Данные за сутки
Данные за сутки / Фото: КГГА

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 351, в Оболонском – 227 и в Деснянском районе – 170 случаев", – отметил Виталий Кличко.

В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта

В случае введения в Украине тотального локдауна правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

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