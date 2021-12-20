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Зруйнували пам'ятник архітектури? Що не так з реставрацією "Будинки зі зміями" у Києві

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 11:26
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На місці немає інформаційних стендів із описом того, що відбувається
На будівлі хочуть повернути втрачені декоративні елементи / Колаж "Сьогодні"
На будівлі хочуть повернути втрачені декоративні елементи / Колаж "Сьогодні"

У Києві триває велика реконструкція "Будинки зі зміями" на Великій Житомирській, 32. Вона почалася у листопаді. На сьогоднішній день деякі жителі міста незадоволені реконструкцією.

Про це повідомляє громадський діяч Олена Терещенко.

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Будинок розбили?

Легендарний "Будинок із зміями та каштанами" на Великій Житомирській, 32 повністю розбитий, стверджує Олена Терещенко.

"Невже процес реставрації може виглядати так? Не для того ми роками відстоювали цю абсолютно неймовірну пам'ятку архітектури роботи Ледоховського, заводили кримінальні провадження, відловлювали невстановлених осіб, які намагалися її трощити, щоб зараз її знищували прямо посеред білого дня?", – додає жінка.

За словами громадського діяча, на місці відсутні інформаційні стенди із описом того, що відбувається.

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"Жодного інформаційного стенду з описом того, що зараз відбувається з фасаду, навіть не встановлено. Подібні "роботи" викликають величезне суспільне занепокоєння! Дивлячись на три повністю знищені вікна третього поверху, замість яких тепер красується величезна дірка, виникають величезні питання щодо того, що відбувається! Але точно не реставрація", – стверджує Олена Терещенко.

"Будинок зі зміями та каштанами". Фото: Олени Терещенко
"Будинок зі зміями та каштанами". Фото: Олени Терещенко

"Будинок зі зміями та каштанами". Фото: Олени Терещенко
"Будинок зі зміями та каштанами". Фото: Олени Терещенко

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Початок реставрації

У Києві у листопаді розпочалася реконструкція "Будинки зі зміями". На ньому почали демонтувати прибудову. Також у процесі хочуть повернути втрачені декоративні елементи.

"У деяких початок реставрації викликало не розуміння, а відчуття "зради", адже робітники почали зносити цілий поверх у будинку. Проте, як виявилося, проектом передбачається демонтаж поверху, збудованого в 1945 році, через який знищили аттики – стіни, що влаштовуються над карнизом, прикрашені рельєфними композиціями", – пишуть у Мережі.

У процесі реставрації аварійний будинок планують не просто відремонтувати, а повернути втрачені декоративні елементи.

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