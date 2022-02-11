Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Норманді в Берліні Норманді в Берліні Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Батьківщину-Мати" у Києві хочуть приватизувати? У музеї відповіли

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 16:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Монументальна скульптура у столиці на правому березі Дніпра була відкрита у 1981 році
Скульптуру можуть здати у найм
Скульптуру можуть здати у найм / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явилися публікації, в яких повідомляється про нібито приватизацію Меморіалу та монументу "Батьківщина мати". Проте це відповідає дійсності.

Про це повідомили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Реклама

Перевірені факти:

  • Головна будівля Музею, яка вінчається монументом "Батьківщина-мати", не здається в оренду і не може потрапити до приватних рук.
  • На балансі Музею враховується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м.
  • Орендар одного із приміщень на території Меморіалу площею 565,1 кв. м, намагається у судовому порядку визнати недійсним договір оренди у пункті, що забороняє приватизацію майна. Під час повторного розгляду справи Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив її.
  • На нинішньому етапі це означає лише скасування пункту договору та аж ніяк не приватизацію.

Готують оскарження

Фонд державного майна України готує оскарження цього рішення у Верховному Суді як таке, що суперечить законодавству.

Адже пряма норма Закону "Про приватизацію державного та комунального майна" (ст. 4) не дозволяє приватизувати такі об'єкти.

Батьківщина мати

"Батьківщина мати" – монументальна скульптура у Києві на правому березі Дніпра. Розташована на території Музею історії України у Другій світовій війні.

Реклама

Відкрита у складі музейного комплексу 1981 року у День Перемоги. Комплекс відкривав Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Сталева скульптура таких розмірів у СРСР виготовлялася вперше. Технологічне проектування та складання здійснювалися фахівцями Київського заводу імені Паризької Комуни з урахуванням рекомендацій, виданих інститутом електрозварювання імені Патона щодо зварювання елементів із нержавіючої сталі окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Кохання та бебі-бум у Київському зоопарку. ТОП-10 сімей тварин – фото Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Батьківщину-Мати" у Києві хочуть приватизувати? У музеї відповіли Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

22 267

захворіло за тиждень в Києві

+52%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти