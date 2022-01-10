Школярі вийшли з канікул, хоча новий локдаун уже близько: головне про COVID-ситуацію в Києві

Карантин в столиці можуть посилити вже у січні

Школярам відмовилися продовжувати канікули. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві за минулу добу виявили 398 нових хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя п'ятьох киян.

Новини "Сьогодні" розповідають головне про ситуацію з коронавірусом у столиці.

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Статистика

Хворіти на коронавірус продовжують майже 12 тисяч киян. З них 282 здолали коронавірус.

Загалом з початку пандемії в столиці підтвердили 338 632 випадків захворювання. Померли – 8 302 людини.

Карантин

Станом на 10 січня столиця лишається в "жовтій зоні" карантинних обмежень. Жодний із ключових показників визначення рівнів епідемічної небезпеки не перевищує норму.

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Правила "жовтої зони"

Слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,

дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі.

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Школярі повернулися з канікул

Сьогодні, 10 січня, у столичних школах почалося нове півріччя. Діти повернулися за парти.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попереджав, що продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" не будуть.

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За його словами, про це можна буде говорити через 3-4 тижні січня, коли реєструватимемо збільшення захворюваності.

Спецперепустки для транспорту

В столиці обговорюють це питання, у разі переходу Києва до "червоної зони" карантину. Тоді хочуть запровадити спецперепустки для проїзду в міському транспорті.

Водночас, інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть неактивними на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема на паперовому носії.

Коли ж буде новий локдаун

Через штам "Омікрон", який потрапив і до столиці України також, вже у лютому РНБО прогнозує новий карантин.

"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Головні симптоми "Омікрону"

Необхідно знати, що симптоми вірусу можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Крім того, сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом штаму "Омікрон". На такий тривожний нічний симптом нового штаму коронавірусу вказали у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).

Чому виникає сонний параліч або чому він може бути вірогіднішим, коли людина хворіє на коронавірус, точно невідомо, але це може бути пов'язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

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