Синяк на все око: як виглядає журналіст Андрій Куликов після нападу (відео)

Також чоловік розповів про те, що сталося після побиття

Напали на ведучого у п'ятницю / Колаж "Сьогодні"

Журналіст Андрій Куликов вперше після побиття показав своє обличчя. У чоловіка видно травми.

Відео з'явилося у telegram-каналі Magnolia TV.

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Деталі

Також на відео ведучий розповів, як він діставався найближчого відділення поліції.

"Викликати поліцейських я не міг. У мене вкрали телефон та гроші. Я дійшов пішки до відділення поліції. Вже був не сильно залитий кров'ю, але ще з ознаками фізичного насильства. Поліція викликала швидку. Мені виміряли тиск, провели поверхневий огляд", – розповідає Андрій Куликов.

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Що відомо

Хулігани по проспекту Перемоги у столиці побачили потерпілого. Вони хотіли пограбувати ведучого, а для цього вдарили його кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові.

Особи нападників вдалося встановити. Їх уже затримали. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

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Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.

Нападники вже повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою.

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