Синяк на весь глаз: как выглядит журналист Андрей Куликов после нападения (видео)

Также мужчина рассказал о том, что произошло после избиения

Напали на ведущего в пятницу / Коллаж "Сегодня"

Журналист Андрей Куликов впервые после избиения показал свое лицо. У мужчины видны травмы.

Видео появилось в telegram-канале Magnolia TV.

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Также на видео ведущий рассказал, как он добирался до ближайшего отделения полиции.

"Вызвать полицейских я не мог. У меня украли телефон и деньги. Я дошел пешком до отделения полиции. Уже был не сильно залит кровью, но еще с признаками физического насилия. Полиция вызвала скорую. Мне измерили давление, произвели поверхностный осмотр", – рассказывает Андрей Куликов.

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Что известно

Хулиганы по проспекту Победы в столице увидели потерпевшего. Они хотели ограбить ведущего, а для этого ударили его несколько раз руками и ногами в голову и грудь мужчине.

Личности нападавших удалось установить. Их уже задержали. Ими оказались 24-летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.

Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.

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Нападавшим уже сообщили о подозрении. Они находятся под стражей.

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