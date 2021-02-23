Скандал зі сніжним звалищем: хімічний сніг виявився біля берегів річки Либідь

Через вивезення снігу спалахнув скандал в соціальних мережах. Користувачі Мережі опублікували фото берегів річки Либідь, куди вивезли гори снігу.

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"Річка Либідь в районі вулиці Байкової обзавелася бетонними порогами і сніговими берегами. Хімічний сніг з вулиць міста, посипаний реактивами і оброблений паливними присадками, скидається в річку, звідки хімія з струмом води направляється в Дніпро", – пишуть у соціальних мережах.

Там додають, що у воду Либеді скинули також півсфери жовтого кольору, які нібито згребли з вулиць разом зі снігом.

В "Київавтодорі" запевняють, що згадані півсфери лежать в Либеді з осені минулого року.

"Їх туди кинули невідомі разом з бетонними блоками і будівельним сміттям. В КМДА надходили скарги за даним фактом ще в жовтні. Що ж стосується складування снігу, то ми зараз розбираємося, хто його туди вивозив. У кожного дорожньо-експлуатаційного управління (ДЕУ) є свої майданчики з вивезення снігу. Їх 24 по місту (раніше таких було 37). Поки на них ще достатньо місця для складування снігу. А ось майданчик біля Либеді не є офіційним для складування снігу. З'ясовуємо, хто його туди скидав", – прокоментували в "Київавтодорі".

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Раніше ми писали, що в Києві продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. Кияни дають сніговим горам імена.

Також ми повідомляли, що в столицю прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючого льоду і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

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