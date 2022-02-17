Скандальный мурал в Славутиче: заказчики отказываются платить и угрожают судом (фото)

После завершения работ исполнителям отдали только часть заработанных денег

Под Киевом появился новый мурал в виде ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети разгорелся скандал вокруг нового мурала в Славутиче. На основе проекта был принят тендер на утепление одного из фасадов дома, расположенного в центре города и создание на нем мурала из АR. За выполненные работы заказчик отказывается платить полностью.

Об этом сообщил известный художник Виталий Гидеван в Facebook.

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Так, заказчиком всего проекта является Управление инфраструктуры и капстроительства Славутического городского совета.

"Мне сообщили, что деньги будут проводиться через человека, производившего утепление. Именно с Олегом Куцом мы начали дальнейшую работу", – пишет Гидеван.

Так выглядит готовый мурал в Славутиче. Фото: Виталий Гидеван/Facebook

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Договор был подписан, после завершения работ исполнителям отдали часть заработанных денег, но отказались подписать акт выполненных работ.

"Остальные 30 тысяч грн. обещал заплатить через пару недель. На этом этапе наше нормальное общение с Олегом Куцом закончилось! Каждый раз, как мы звонили, он говорил: "еще не перевели средства" и обещал до нового года рассчитаться полностью. После нового года он вообще перестал отвечать на звонки", - добавляет художник.

Договор с заказчиком. Фото: Виталий Гидеван/Facebook

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По словам Гидевана, сейчас им обещают отдать только 10 тысяч гривен из 30, также угрожают подать в суд якобы за вымогательство.

"Это мошенничество! Вы думаете, что художников, которые изнурительно работали на высоте 6-ти этажей в холод, можно бросить? Это честно заработанные деньги за быстро и качественно выполненную работу, определенную договором! Все налоги за полученные мною средства уплачены в срок", – возмущается художник.

Переписка с угрозами подать в суд на художника. Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Что говорят заказчики и субподрядчик

"У нас был заключен договор с подрядчиком на выполнение работ. Все что там у них происходит с субподрядчиком, я комментировать не могу, поскольку не имею права вмешиваться в чужие договорные отношения. У меня не было договора с художником. Только договор на выполнение работ, который мы выполнили", – сообщил "Сегодня" начальник управления инфраструктуры и капитального строительства Славутского горсовета Сергей Ворона.

"Я не знаю откуда художник взял эту сумму. У нас была договоренность, что он делает это по безналу, то есть на фирму, чтоб я за него не платил НДС и платил ему наличными. Я так и делал, а это минус 15%. И я с ним рассчитался – заплатил 70 тысяч", – сообщил нам Олег Куц, подрядчик, который занимался утеплением здания.

Подрядчик жалуется, что мурал начал лущиться сверху. И он подозревает, что краска некачественная.

"Я так это не собираюсь оставлять. Художник покупал эту краску. Но прошло 4 месяца, и краска уже лущиться. Нужно разбираться почему и за что я заплатил деньги", – говорит Олег Куц.

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