Скільки повинні платити за пакети у Києві та хто обходить заборону: розповідаємо

Багато супермаркетів ігнорують встановлені правила щодо цін на одноразові пакетики

Часто пакетики у магазинах можна взяти безкоштовно. Фото: pexels.com/Сьогодні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна на шляху до повної заборони використання пластикових пакетів у магазинах. Проте у Києві цю заборону всіляко ігнорують.

Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки кияни мають платити за пакети та які супермаркети не дотримуються правил.

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Хронологія заборон на пластикові пакети

Для початку слід зазначити, що обмеження на розповсюдження пластикових пакетівмає три етапи:

Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно із законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

розпочався 10 грудня. Згідно із законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап стартує із березня 2022 року. Забороняється розповсюдження тонких пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.

стартує із березня 2022 року. Забороняється розповсюдження тонких пакетів завтовшки до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року забороняється використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.

Якою має бути ціна за пакетики

Згідно з постановою Кабміну, з 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів та продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок та бічних складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет із ручками та бічними складками.

Правила – не для всіх

У деяких супермаркетах Києва досі покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами.

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Ми знайшли магазин, де за пакети не просять жодної копійки. Це – супермаркет "Велика Кишеня" на проспекті Григоренка. Там у них можна пакувати продукти, як і до заборони – безкоштовно.