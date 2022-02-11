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Скільки повинні платити за пакети у Києві та хто обходить заборону: розповідаємо

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11 лютого, 11:09
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Багато супермаркетів ігнорують встановлені правила щодо цін на одноразові пакетики
Часто пакетики у магазинах можна взяти безкоштовно. Фото: pexels.com/Сьогодні.
Часто пакетики у магазинах можна взяти безкоштовно. Фото: pexels.com/Сьогодні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна на шляху до повної заборони використання пластикових пакетів у магазинах. Проте у Києві цю заборону всіляко ігнорують.

Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки кияни мають платити за пакети та які супермаркети не дотримуються правил.

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Хронологія заборон на пластикові пакети

Для початку слід зазначити, що обмеження на розповсюдження пластикових пакетівмає три етапи:

  • Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно із законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
  • Другий етап стартує із березня 2022 року. Забороняється розповсюдження тонких пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.
  • Третій етап. З 1 січня 2023 року забороняється використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.

Якою має бути ціна за пакетики

Згідно з постановою Кабміну, з 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів та продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:

  • 2,00 грн – пакет без ручок та бічних складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;
  • 3,00 грн – пакет із ручками та бічними складками.

Правила – не для всіх

У деяких супермаркетах Києва досі покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами.

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Ми знайшли магазин, де за пакети не просять жодної копійки. Це – супермаркет "Велика Кишеня" на проспекті Григоренка. Там у них можна пакувати продукти, як і до заборони – безкоштовно.

Незважаючи на те, що пакети у вільному доступі, в магазині є також попередження "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Проте на нього ніхто не звертає уваги.

Пакети за копійки

Супермаркети "Ашан"

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Вартість пластикових пакетів у супермаркеті "Ашан" у Києві – 6 копійок. У чек вартість пакету додають. У торговому залі про ціну інформують спеціальні стенди. Касир магазину каже, що люди вже не обурюються, що пакети платні. Проте іноді працівники магазину забувають пробивати їх.

Пластикові пакети в магазині "Ашан" може взяти будь-який бажаючий/Фото: Олександр Марущак/"Сегодня"

Мережа магазинів "Коло"

Там одноразові пакети продають на касі. У торговому залі їх нема. Як пояснила продавчиня, покупці приходять зі своїми пакетами, авоськами та сумками. Якщо людині необхідний одноразовий пакет, його продають. Вартість – 10 копійок.

Мережа магазину "Сільпо"

У супермаркетах "Сільпо" пакети у вільному доступі у залі магазину. Проте на касі їх пробивають. Ціна одного пакета – 10 копійок. Проте не у всіх магазинах "Сільпо" пакети платні. У магазині на вулиці Семена Скляренка вони безкоштовні.

Магазини "Фора"

Пластикові пакети у "Форі" на касі не пробивають. Вони обходяться безплатно.

Мережа магазинів АТБ

У магазинах АТБ пакети пробивають на касі. Вартість одного без ручок – 9 копійок, з ручками – 12 копійок. Про платні пакети є інформація на стендах у залі.

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