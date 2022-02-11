Скільки повинні платити за пакети у Києві та хто обходить заборону: розповідаємо

Україна на шляху до повної заборони використання пластикових пакетів у магазинах. Проте у Києві цю заборону всіляко ігнорують.
Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки кияни мають платити за пакети та які супермаркети не дотримуються правил.
Хронологія заборон на пластикові пакети
Для початку слід зазначити, що обмеження на розповсюдження пластикових пакетівмає три етапи:
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- Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно із законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.
- Другий етап стартує із березня 2022 року. Забороняється розповсюдження тонких пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.
- Третій етап. З 1 січня 2023 року забороняється використання всіх пакетів завтовшки до 50 мікрометрів.
Якою має бути ціна за пакетики
Згідно з постановою Кабміну, з 1 лютого мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів та продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:
- 2,00 грн – пакет без ручок та бічних складок;
- 2,50 грн – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;
- 3,00 грн – пакет із ручками та бічними складками.
Правила – не для всіх
У деяких супермаркетах Києва досі покупці можуть безкоштовно скористатися пластиковими пакетами.
Ми знайшли магазин, де за пакети не просять жодної копійки. Це – супермаркет "Велика Кишеня" на проспекті Григоренка. Там у них можна пакувати продукти, як і до заборони – безкоштовно.
Незважаючи на те, що пакети у вільному доступі, в магазині є також попередження "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Проте на нього ніхто не звертає уваги.
Пакети за копійки
Супермаркети "Ашан"
Вартість пластикових пакетів у супермаркеті "Ашан" у Києві – 6 копійок. У чек вартість пакету додають. У торговому залі про ціну інформують спеціальні стенди. Касир магазину каже, що люди вже не обурюються, що пакети платні. Проте іноді працівники магазину забувають пробивати їх.
Пластикові пакети в магазині "Ашан" може взяти будь-який бажаючий/Фото: Олександр Марущак/"Сегодня"
Мережа магазинів "Коло"
Там одноразові пакети продають на касі. У торговому залі їх нема. Як пояснила продавчиня, покупці приходять зі своїми пакетами, авоськами та сумками. Якщо людині необхідний одноразовий пакет, його продають. Вартість – 10 копійок.
Мережа магазину "Сільпо"
У супермаркетах "Сільпо" пакети у вільному доступі у залі магазину. Проте на касі їх пробивають. Ціна одного пакета – 10 копійок. Проте не у всіх магазинах "Сільпо" пакети платні. У магазині на вулиці Семена Скляренка вони безкоштовні.
Магазини "Фора"
Пластикові пакети у "Форі" на касі не пробивають. Вони обходяться безплатно.
Мережа магазинів АТБ
У магазинах АТБ пакети пробивають на касі. Вартість одного без ручок – 9 копійок, з ручками – 12 копійок. Про платні пакети є інформація на стендах у залі.
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