Сколько должны платить за пакеты в Киеве и кто обходит запреты: рассказываем

Украина на пути к полному запрету использования пластиковых пакетов в магазинах. Однако в Киеве этот запрет всячески игнорируют.
Сайт "Сегодня" разбирался, сколько киевляне должны платить за пакеты и какие супермаркеты не придерживаются правил.
Хронология запретов на пластиковые пакеты
Для начала нужно отметить, что ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:
Далее по теме
- Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
- Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение тонких пакетов толщиной до 50 микрометров.
- Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.
Какой должна быть цена за пакетики
Согласно постановлению Кабмина, с 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:
- 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Правила – не для всех
В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами.
Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это – супермаркет "Велика Кишеня" на проспекте Григоренко. Там в них можно упаковывать продукты, как и до запрета – бесплатно.
Несмотря на то, что пакеты в свободном доступе в магазине, есть также предупреждение "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Однако на него внимания никто не обращает.
Пакеты за копейки
Супермаркеты "Ашан"
Стоимость пластиковых пакетов в супермаркете "Ашан" в Киеве – 6 копеек. В чек стоимость пакета добавляют. В торговом зале о цене информируют на специальных стендах. Кассир магазина говорит, что люди уже не возмущаются, что пакеты платные. Однако иногда сотрудники магазина забывают пробивать их.
Пластиковые пакеты в магазине "Ашан" может взять любой желающий/Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Сеть магазинов "Коло"
Там одноразовые пакеты продают на кассе. В торговом зале их нет. Как пояснила продавщица, покупатели приходят со своими пакетами, авоськами и сумками. Если человеку необходим одноразовый пакет, то его продают. Стоимость – 10 копеек.
Сеть магазина "Сильпо"
В супермаркетах "Сильпо" пакеты в свободном доступе в зале магазина. Однако на кассе их пробивают. Цена одного пакета – 10 копеек. Однако не во всех магазинах "Сильпо" пакеты платные. В магазине на улице Семена Скляренко они бесплатные.
Магазины "Фора"
Пластиковые пакеты в "Форе" на кассе не пробивают. Они обходятся бесплатно.
Сеть магазинов АТБ
В магазинах АТБ пакеты пробивают на кассе. Стоимость одного без ручек – 9 копеек, с ручками – 12 копеек. О платных пакетах есть информация на стендах в зале.
Читайте также
- Цены взлетят в 10 раз! Сколько на самом деле будем платить за пакеты в марте
- Пластиковые пакеты будут продавать по новым правилам, что изменится для украинцев