Сколько должны платить за пакеты в Киеве и кто обходит запреты: рассказываем

Многие супермаркеты игнорируют установленные правила относительно цен на одноразовые пакетики

Часто пакетики в магазинах можно взять бесплатно. Фото: pexels.com/Сегодня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина на пути к полному запрету использования пластиковых пакетов в магазинах. Однако в Киеве этот запрет всячески игнорируют.

Сайт "Сегодня" разбирался, сколько киевляне должны платить за пакеты и какие супермаркеты не придерживаются правил.

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Хронология запретов на пластиковые пакеты

Для начала нужно отметить, что ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.

начался 10 декабря. Согласно законодательству, бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги. Второй этап стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение тонких пакетов толщиной до 50 микрометров.

стартует с марта 2022 года. Запрещается распространение тонких пакетов толщиной до 50 микрометров. Третий этап. С 1 января 2023 года запрещается использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Какой должна быть цена за пакетики

Согласно постановлению Кабмина, с 1 февраля минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Правила – не для всех

В некоторых супермаркетах Киева до сих пор покупатели могут бесплатно воспользоваться пластиковыми пакетами.

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Мы нашли магазин, где за пакеты не просят ни копейки. Это – супермаркет "Велика Кишеня" на проспекте Григоренко. Там в них можно упаковывать продукты, как и до запрета – бесплатно.