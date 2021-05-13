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Обдурили державу на 20 млн: у "Київавтошляхмості" тривають обшуки

13 травня, 20:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Під час ремонту мостів на перетині проспектів Повітрофлотський і Перемоги, а також Індустріального мосту в документах вказувалися фіктивні субпідрядники

/ Фото: Сьогодні

Київська міська прокуратура проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства з ремонту й утримання мостів і шляхів столиці "Київавтошляхміст" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств. Кримінальне провадження розпочате за фактом умисного ухилення від сплати податків на понад 20 млн гривень.

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Про це повідомила пресслужба Київської прокуратури.

Зокрема йдеться про ремонт мостів на перетині проспекту Повітрофлотського та проспекту Перемоги та Індустріального мосту.

Згідно з матеріалами слідства, два приватні підприємства, протягом 2019-2020 років здійснюючи роботи з будівництва і реконструкції мостів у Києві на замовлення КП "Київавтошляхміст", вказували в документах реквізити фіктивних підприємств-субпідрядників.

"Підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КП, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах", – повідомили в прокуратурі.

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За адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях зазначених підприємств, зокрема "Київавтодормосту" правоохоронці шукають первинні фінансові документи і відомості про обставини скоєння кримінальних злочинів.

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Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

"Київавтошляхміст" засноване на комунальній власності територіальної громади столиці і підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

Нагадаємо, кількома годинами раніше почалися обшуки в КП "Київський метрополітен", там слідчі також підозрюють ухиляння від сплати податків при будівництві метро на Виноградар. Суму збитку оцінюють у 9 мільйонів гривень.

У Києві протягом останніх днів прокуратура провела низку обшуків на комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА та ін. Докладніше про "велику чистку" в столиці у матеріалі "Сьогодні".

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