Смертей меньше, а "Омикрон" все ближе: что происходит с COVID-19 в Киеве

За прошедшие сутки в столице зафиксировано подтвержденных 1203 новых случая коронавируса

В столице более тысячи заболевших COVID-19 за сутки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по состоянию на 11 декабря зафиксировано 1203 новых случая коронавируса. Так, полицейские "охотятся" за нарушителями правил карантина, а уже в 2022 году столицу может атаковать новый штамм "Омикрон".

Подробнее о COVID-ситуации в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 11 декабря в Киеве зафиксировано подтвержденных 1203 новых случая коронавируса. С начала пандемии в столице зафиксировано 312 674 случая COVID-19.

За прошедшие сутки, 10 декабря, зафиксировано 25 смертей от коронавируса в Киеве, в общем количество насчитывается 7850 летальных исходов.

Выздороветь удалось 4788 пациентам, всего одолели коронавирус в столице 281 315 человек.

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Новые правила карантина

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

Теперь посещать общественные учреждения на "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Когда новый штамм "Омикрон" появится в Киеве

Многих пугает появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

"Охота" на нарушителей правил карантина

Сертификат о хотя бы одной прививке, отрицательный тест или справка о выздоровлении. Без этих документов теперь ни в кино не сходить, ни на шопинг, да и в общественном транспорте не проедешься, поскольку грозят немалые штрафы. Соблюдаются ли ограничения в столице? Узнали корреспонденты "Сегодня".

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За два часа проверок нарушения все-таки нашли.

"Желтые" сертификаты уже не действуют?

С 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

Повторная вспышка из-за нового штамма

По информации экспертов, в Киеве до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться. При этом в следующем году есть риск повторной вспышки из-за нового штамма "Омикрон".

Эксперты утверждают, если учитывать место первого обнаружения штамма, то в Украине и Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля.

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