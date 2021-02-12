Погодний Армагеддон-2013 і снігопад-2021: знайдете відмінності? (фото)

Київ вже третій день поспіль замітає снігом: все місто стоїть у заторах, не літають літаки, обмежили в'їзд фур, а люди годинами добираються на роботу.

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Але це не перший раз, коли стихія паралізує столицю. 23 березня 2013 року місто накрив сильний снігопад. Сайт "Сьогодні" порівняв, як кияни переживали сніговий апокаліпсис тоді й зараз.

Транспорт

Що було в 2013 році? Стихія повністю зірвала рух потягів, громадського транспорту і навіть літаків. Багато автобусів, трамваїв і тролейбусів просто не вийшли на маршрути – пересуватися по столиці можна було тільки на метро або пішки.

/ Фото: Facebook

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"Зараз у Києві задіяна вся наявна техніка "Київавтодору" та районів, також залучено 15 одиниць БТР, які надало нам Міністерство оборони для того, щоб можна було прибрати фури з вулиць. Ми робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – заявив тоді заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

/ Фото: Facebook

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/ Фото: Facebook

Що відбувається в столиці сьогодні? В принципі, те ж саме: транспортна система паралізована, комунальники насилу розчищають сніг, автомобілісти стоять у вічних корках, а щоб витягнути із заметів машини і маршрутки, військові змушені використовувати БТРи.

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/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Дії влади

Що було в 2013 році? Через погану погоду міська влада оголосила 25 березня вихідним вдень. Тодішній глава КМДА Олександр Попов звільнив директора "Київавтодору" та начальника управління міськадміністрації з надзвичайних ситуацій.

В тренді А як же сніговий апокаліпсис? Кличко раптово пішов у відпустку

Чиновник вибачився перед киянами за незручності (при цьому натякнувши, що городяни самі винні в заторах, снігових заметах і всьому тому, що можна побачити на фотографіях).

/ Фото: Facebook

А в ніч на суботу, коли в Києві йшов рекордний снігопад, Попов разом з дружиною полетів до Відня. Офіційна причина – переговори з бізнес-колами та послом.

Що відбувається сьогодні? Мер столиці Віталій Кличко кілька разів проінспектував прибирання снігу і закликав киян пересісти на метро. Однак, як і свій попередник, міський голова раптово взяв вихідний, хоч і на один день.

У Мережі обурюються, мовляв, градоначальник поїхав на час снігопадів, коли потрібно прибирати місто від снігових заметів. З'явилася навіть версія, що мер Києва вирушив на відпочинок до Туреччини.

"Взяв відпустку на п'ятницю і поїхав на курорт, в запасі ще субота та неділя, щоб добре позасмагати, а ви тут партеся зі снігом самі", – пише в коментарях киянка Ольга.

Втім, як розповіло сайту "Сьогодні" джерело в Київраді, Кличко точно не полетів на відпочинок до Туреччини.

"Щодо Туреччини – це абсолютна маячня і неправда. Мер взяв відпустку на один день. Вона йому необхідна за сімейними обставинами та для вирішення особистих питань", – повідомило нам джерело.

Реакція городян

Що було в 2013 році? Аномальна погода зупинила роботу транспорту, але не зупинила життя людей. Сніг став приводом для веселощів і зимових розваг. Кияни каталися вулицями міста на лижах і сноубордах. А Андріївський узвіз на кілька днів перетворився на справжній гірськолижний курорт.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Що відбувається сьогодні? Жителі столиці скаржаться на мороз і нерозчищені дороги, але все ж визнають – на вулиці дуже красиво. Столиця закутана снігом.

Як і в 2013-му кияни допомагають комунальникам розгрібати снігові завали – і навіть влаштували флешмоб у соцмережах. А для деяких жителів столиці прибирання виявилося ще й можливістю познайомитися зі своїми сусідами.

"Сьогодні в нашому дворі сталося щось неймовірне. Жителі нашого будинку на Полярній, 3 вийшли розчищати наш двір від снігу. Через дві години ми впоралися. Наш двір став чистим, ми об'єдналися, працювали і сміялися, ми разом робили одну справу. Це так круто. Я бачила, як створюється спільність, як знайомляться сусіди, які прожили купу років в одному місці, а познайомилися сьогодні", – написала Ганна Харчук.

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