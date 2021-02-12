Погодный Армагеддон-2013 и снегопад-2021: найдете отличия? (фото)

Киев уже третий день подряд заметает снегом: весь город стоит в пробках, не летают самолеты, ограничили въезд фур, а люди часами добираются на работу.

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Но это не первый раз, когда стихия парализует столицу. 23 марта 2013 года город накрыл сильный снегопад. Сайт "Сегодня" сравнил, как киевляне переживали снежный апокалипсис тогда и сейчас.

Транспорт

Что было в 2013 году? Стихия полностью сорвала движение поездов, общественного транспорта и даже самолетов. Многие автобусы, трамваи и троллейбусы просто не вышли на маршруты – передвигаться по столице можно было только на метро или пешком.

Киев в 2013 году / Фото: Facebook

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"Сейчас в Киеве задействована вся имеющаяся техника "Киевавтодора" и районов, также привлечено 15 единиц БТР, которые предоставило нам Министерство обороны для того, чтобы можно было убрать фуры с улиц. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – заявил тогда замглавы КГГА Александр Мазурчак.

Киев в 2013 году / Фото: Facebook

Киев в 2013 году

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/ Фото: Facebook

Что происходит в столице сегодня? Да в принципе, то же самое: транспортная система парализована, коммунальщики с трудом расчищают снег, автомобилисты стоят в вечных пробках, а чтобы вытащить из сугробов машины и маршрутки, военные вынуждены использовать БТРы.

Киев в 2021 году

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Киев в 2021 году / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Действия властей

Что было в 2013 году? Из-за плохой погоды городские власти объявили 25 марта выходным днем. Тогдашний глава КГГА Александр Попов уволил директора "Киевавтодора" и начальника управления горадминистрации по чрезвычайным ситуациям.

Чиновник извинился перед киевлянами за неудобства (при этом намекнув, что горожане сами виноваты в пробках, снежных заносах и всем том, что можно увидеть на фотографиях).

/ Фото: Facebook

А в ночь на субботу, когда Киеве происходит рекордный снегопад, Попов вместе с супругой улетел в Вену. Официальная причина – переговоры с бизнес-кругами и послом.

Что происходит сегодня? Мэр столицы Виталий Кличко несколько раз проинспектировал уборку снега и призвал киевлян пересесть на метро. Однако, как и свой предшественник, городской голова внезапно взял выходной, хоть и на один день.

В Сети возмущаются, мол, градоначальник уехал в период снегопадов, когда нужно убирать город от снежных заносов. Появилась даже версия, что мэр Киева отправился на отдых в Турцию.

"Взял отпуск на пятницу и уехал на курорт, в запасе еще суббота и воскресенье, чтобы хорошо позагорать, а вы тут парьтесь со снегом сами", – пишет в комментариях киевлянка Ольга.

Впрочем, как рассказал сайту "Сегодня" источник в Киевсовете, Кличко точно не полетел на отдых в Турцию.

"По поводу Турции – это абсолютный бред и неправда. Мэр взял отпуск на один день. Он ему необходим по семейным обстоятельствам и для решения личных вопросов", – сообщил нам источник.

Реакция горожан

Что было в 2013 году? Аномальная погода остановила работу транспорта, но не остановила жизни людей. Снег стал поводом для веселья и зимних развлечений. Киевляне катались по улицам города на лыжах и сноубордах. А Андреевский спуск на несколько дней превратился в настоящий горнолыжный курорт.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Что происходит сегодня? Жители столицы жалуются на мороз и нерасчищенные дороги, но все же признают – на улице очень красиво. Столица укутана снегом.

Как и в 2013-ом киевляне помогают коммунальщикам разгребать снежные завалы – и даже устроили флешмоб в соцсетях. А для некоторых жителей столицы уборка оказалась еще и возможностью познакомиться со своими соседями.

"Сегодня в нашем дворе произошло что-то невероятное. Жители нашего дома на Полярной, 3 вышли расчищать наш двор от снега. Через два часа мы справились. Наш двор стал чистым, мы объединились, работали и смеялись, мы вместе делали одно дело. Это так круто. Я видела, как создается общность, как знакомятся соседи, которые прожили кучу лет в одном месте, а познакомились сегодня", – написала Анна Харчук.

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