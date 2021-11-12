Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Знову будемо мерзнути? Яка погода буде у Києві на вихідних (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 листопада, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вночі морози у столиці не прогнозують, температура повітря опуститься до 0 градусів
Погода в Києві на 13 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 13 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 13 листопада, у Києвібуде пасмурна погода. Температура повітря буде невисокою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень стовпчики термометрів максимум піднімуться до 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, але без опадів.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди у столиці на 13 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у столиці на 13 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Реклама

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

Реклама

Читайте також

  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
  • Україні потрібно готуватисядо природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 405

захворіло за тиждень в Києві

-4%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 листопада 1991. До Києва прибув новий чотирипалубний теплохід «Тарас Шевченко», збудований у Німеччині на замовлення Головрічфлоту України...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти