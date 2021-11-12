Знову будемо мерзнути? Яка погода буде у Києві на вихідних (карта)

Завтра, 13 листопада, у Києвібуде пасмурна погода. Температура повітря буде невисокою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень стовпчики термометрів максимум піднімуться до 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, але без опадів.
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Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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