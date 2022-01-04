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Спецперепустки та загроза "червоної зони": яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 11:44
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Загалом коронавірус подолали 314 990 жителів столиці
У столиці можуть знову запровадити "червону зону" карантину
У столиці можуть знову запровадити "червону зону" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили минулої доби 364 хворих на коронавірус, 16 чоловік померли. Ходять чутки, що незабаром можуть повернути спецперепустки для громадського транспорту. "Сьогодні" зібрав останні подробиці про COVID-19 у столиці.

Дані за добу

"364 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8233 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 334085", – повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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Захворіли минулої доби:

  • 202 жінки віком від 18 до 92 років,
  • 147 чоловіків віком від 20 до 89 років,
  • 8 дівчаток від 8 місяців до 16 років,
  • 7 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Серед померлих: 10 жінок від 46 до 92 років та 6 чоловіків від 68 до 85 років.

Госпіталізували за добу 22 особи з коронавірусом
Госпіталізували за добу 22 особи з коронавірусом / Фото: КГГА

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У лікарні столиці госпіталізували 22 хворих на коронавірус та 94 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 285 чоловік. Загалом коронавірус подолали 314 990 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 99, у Дарницькому – 54, в Оболонському районі – 48 випадків", – зазначив мер.

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Спецперепустки для транспорту

Наразі активно обговорюють можливість переходу Києва до "червоної зони" карантину. У такому разі влада має намір запроваджувати спецперепустки для проїзду в міському транспорті.

На цей момент у місті затвердили тимчасовий порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".

Повідомляється, що інші електронні квитки, які не є спецперепустками, будуть деактивовані на час дії "червоної зони". Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, у тому числі на паперовому носії. У КМДА кажуть, що поки що немає причин для введення таких жорстких обмежень.

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