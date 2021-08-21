Так їх не прибрали? Скандальні радянські інсталяції з'явилися на Майдані (відео)

Нещодавно на алеї Героїв Небесної Сотні був великий скандал через ці конструкції, але з центру Києва їх так і не забрали

Одна з інсталяцій радянського минулого. Скріншот

Радянські інсталяції у Києві, які раніше знесли з алеї Героїв Небесної Сотні, недалеко переїхали – їх встановили на Майдані Незалежності. Про це повідомляє наш кореспондент з місця, де триває встановлення конструкцій.

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З’ясувалося, що конструкції, які так розлютили націоналістів, просто перенесли на Майдан, поставили огорожу та кількох охоронців. Відзначимо, що в Офісі президента обіцяли змінити концепцію інсталяції, та в результаті – все без змін.

Співробітники поліції відмовилися коментувати кореспонденту "Сьогодні", навіщо вони стоять, але один з нацгвардійців сказав, що їх поставили там саме тому, що перенесли інсталяцію на Майдан. Прохід біля фонтанів огороджений металевими конструкціями.

"Був наказ нікого не впускати", – сказав правоохоронець.

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Скандал з радянськими інсталяціями

В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція стояла посеред меморіалу Героям Небесної Сотні, де розміщені портрети загиблих героїв Майдану. Представники "Нацкорпусу" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал. Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпусу" – вони брали участь у демонтажі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Офісі президента "наїхали" на Кличка через радянські інсталяцій у Києві. На Банковій впевнені, що міська влада не могла не знати про встановлення конструкцій на алеї Героїв Небесної Сотні, які так розлютили киян.

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Читайте всі подробиці скандалу.