Скандал через радянську інсталяцію на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві – усі подробиці (оновлюється)

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації у радянському стилі для святкової постановки. Однак незабаром представники "Нацкорпусу" повалили декорації до святкування Дня незалежності, які перекривали меморіал. Зараз конструкції почали розбирати.
Сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію розвитку подій.
14:34 Скандальну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної розбирають – дивіться онлайн-трансляцію з місця:
14:20 У музеї Революції Гідності заявили, зо про необхідність виділити місце для святкування 30 річниці Незалежності їм повідомили усно. Жодних листів з детальним описом виставки їм не приходило.
"Проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома. Музейно-меморіальний комплекс не уповноважений забороняти чи дозволяти такі заходи", – написали в музеї.
14:04 У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що на Героїв Небесної сотні працюють слідчі. Даних про затримання членів "Нацкорпусу" у них немає.
"Поки у нас немає інформації про затримання когось. На місці працює оперативна група Печерського управління поліції. Незабаром буде дана правова кваліфікація цієї події", – сказали в поліції Києва.
14:01 Спікер президента Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24" заявив, що інсталяція в центрі Києва на День Незалежності – не зовсім справа Офісу президента.
"Це декорації для телетрансляції до Дня незалежності. Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна. Ви ж розумієте, що Кличко прибув туди дуже швидко і скористався ситуацією в особистих цілях", – сказав він.
13:47 Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло звернувся до Мінкульту з проханням пояснити ситуацію.
"Знаю трохи про сам контент, що на Алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", – уточнив Пошивайло.
13:45 Представники "Нацкорпусу" повалили встановлені декорації. Кількох людей затримали правоохоронці.
13:30 Мер Києва Віталій Кличко виступив проти такої виставки. Він заявив, що "на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом".
13:25 Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що інсталяція була узгоджена. При цьому місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси – усім займався Офіс президента.
13:20 На Майдані Незалежності встановили "совкові" декорації.
Серед декорацій можна побачити:
- вуличні автомати для газованої води,
- дитячу машинку,
- холодильник для морозива,
- імітацію житла з "совковим" ремонтом і меблями.