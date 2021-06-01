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Тепер порожньо. У переході на "Олімпійській" демонтували МАФи (фото)

1 червня, 17:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепер кияни можуть вільно пройти в переході, щоб точки торгівлі не заважали

У Києві в переході біля станції метро "Олімпійська" демонтували МАФи. Демонтажем споруд займалися бригади КП "Київблагоустрій".

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Демонтажні бригади міського благоустрою дісталися до переходу, на Олімпійській. Здається, ті МАФи там цілу вічність стояли ...", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми писали, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів , вже орудують "стихійники".

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Нагадаємо, що на станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи.

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