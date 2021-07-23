"Ти знаєш, хто я такий ?!". ТОП-10 фраз від водіїв-порушників склали в Києві

Найчастіше "нагадують" про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати

Столичний паркувальник. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві презентували фотопроект ТОП-10 фраз, які часто доводиться чути інспекторам з паркування від водіїв-порушників. Інспектори виділили 10 типових аргументів, до яких найчастіше вдаються водії неправильно припаркованих авто, щоб переконати їх накладати штраф або зупинити евакуацію.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Серед найпопулярніших: "Ти знаєш, хто я такий?!", "Та що я там порушив!", "А чому мене забираєте, а он ту машину ні?" і тому подібне.

Фото: КГГА

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За словами інспекторів, найчастіше "нагадують" про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати.

Фото: КГГА

Дехто намагається "домовитися на місці", хтось вимагає негайно дзвонити меру, бувають навіть відверті погрози.

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

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Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Нагадаємо, стали відомі подробиці кошмару, який влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.