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"Ты знаешь, кто я такой?!". ТОП-10 фраз от водителей-нарушителей составили в Киеве

23 июля 2021 18:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чаще всего "напоминают" о своих должностях сотрудники прокуратуры, адвокаты, судьи и депутаты

Столичный парковщик. Фото: коллаж "Сегодня"

Столичный парковщик. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве презентовали фотопроект ТОП-10 фраз, которые часто приходится слышать инспекторам по парковке от водителей-нарушителей. Инспекторы выделили 10 типичных аргументов, к которым чаще всего прибегают водители неправильно припаркованных авто, чтобы убедить их накладывать штраф или остановить эвакуацию.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди самых популярных: "Ты знаешь, кто я такой?!", "Да что я там нарушил!", "А почему меня забираете, а вон ту машину нет?" и тому подобное.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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По словам инспекторов, чаще всего "напоминают" о своих должностях сотрудники прокуратуры, адвокаты, судьи и депутаты.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Кое-кто пытается "договориться на месте", кто-то требует немедленно звонить мэру, бывают даже откровенные угрозы.

Фото: КГГА
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Фото: КГГА

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Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Напомним, стали известны подробности кошмара, который устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.

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