Угроза еще одного штамма и тревожные прогнозы: все о ситуации с COVID-19 в Киеве

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1192 новых больных коронавирусом, что на почти 800 больше, чем за предыдущие сутки. Болезнь унесла жизни 12 киевлян.
Новости "Сегодня" рассказывают главное о ситуации с коронавирусом в столице.
Статистика в Киеве
Коронавирусом болеют более 12 тысяч киевлян. Выздоровели за предыдущие сутки более тысячи человек.
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Всего с начала пандемии в столице подтвердили 339 824 случая заболевания. Умерли – 8 314 человек.
Ученики вернулись с карантина
Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением правил карантина:
- Будут работать только вакцинированные от коронавируса педагоги.
- В помещениях учебных заведений будет санитарный режим. На перерывах учащиеся должны носить маски.
- В школы и сады не будут пускать родителей и других людей, не имеющих отношения к учебному процессу.
- Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учащихся и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.
Карантинные правила в столице
Киев остается в желтой зоне карантинных ограничений. Масочный режим в столице обязателен, также нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м. Другие действующие правила:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
- дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
- ограничения времени работы заведений отсутствуют.
"Омикрон" в Киеве
В столице зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон" Специалисты утверждают, что он более контагиозен, чем "Дельта".
В то же время, появление в столице нового штамма "Дельтакрон" (микс из "Дельты" и "Омикрона") пока не обнаружили.
Сколько будет продолжаться "Омикрон"-волна
По прогнозу главного санврача Игоря Кузина, очередной всплеск коронавируса будет начинаться с конца января. В это время будет больше "Омикрона".
"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – сказал Кузин.
Симптомы вируса
По данным ВОЗ, симптомы заражения "Омикроном" могут проявиться через 3-14 дней. В среднем это длится пять-шесть дней.
Пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- боль в мышцах,
- иногда ночная потливость.
Раньше мы писали:
- В Украине сменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.
- Бустерную вакцинацию медработников нужно было начать еще осенью, а в январе начать уже делать бустерные прививки массово.