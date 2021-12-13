Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Вже не капелюх. У Києві на ялинку встановили різдвяну зірку (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 15:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чотириметрову зірку із земною кулею підняли на ялинку за допомогою люльки рятувальників

У Києві на Софійській площі продовжують готуватися до Нового року. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Щоб підняти її на маківку ялинки використовували пожежну висувну драбину, адже висота ялинки – 31 метр.

Реклама

На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда | Фото: Сьогодні
На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні
1/13

Чотириметрову зірку із земною кулею завантажили у люльку рятувальників. На висоту піднялися четверо робітників, щоб там її надійно закріпити.

Скандальний капелюх

Минулого року громадськість обурило, що на головну ялинку країни хотіли встановити замість зірки капелюх чарівника.

Реклама

Такою була верхівка ялинки, коли її тільки встановили
Такою була верхівка ялинки, коли її тільки встановили / Фото: Facebook

Торік тематикою Нового року в столиці був казковий ліс. Компанія Folk Ukraine, яка організувала новорічне свято у місті, вирішила прикрасити верхівку святкової ялинки яскравим капелюхом, а не зіркою, як це завжди робили.

Багатьом новація не сподобалась, люди вимагали повернути назад зірку і заявляли, що капелюх на різдвяному дереві неприпустимий. Скандал закінчився тим, що Folk Ukraine зняла капелюха перед Різдвом і таки замінила його на зірку.

Реклама

Якими будуть ялинки у наступні роки в Києві

Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький уже розробив проєктголовної новорічної ялинки 2024 року.

Наступного року ялинка також буде яскраво прикрашена – Ігор Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет.

"Тематика ялинки 2024 року буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було у Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 693

захворіло за тиждень в Києві

-13%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти