В аеропорту підтвердили ковід, а житла немає? Чи є у Києві центр обсервації

Ми спробували розібратися, що робити, якщо у людини легка форма коронавірусу, але при цьому його не пустять у готель

У Києві лише один центр обсервації ковід-хворих і той уже не працює рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

В соціальних мережах обговорюють історію жінки, яка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ Після прильоту в аеропорту вона зробила тест на коронавірус і він виявився позитивним. Жінка опинилась у патовій ситуації – у готель її не пустять, у транспорт теж, а квартиру зняти на час самоізоляції можна лише шляхом обману, приховавши свій діагноз від власника.

Люди критикують владу за відсутність у місті Обсерваційного центру, де людина могла б побути на самоізоляції у разі, якщо вона не має можливості потрапити додому.

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Вихід є?

У Держпродспоживслужбі Києва нам повідомили, що функції обсерваційного центру виконує один заклад у столиці – клінічний санаторій "Жовтень", який знаходиться у Кончі Заспі. Але послуги перебування у цій установі платні.

Сайт "Сьогодні" звернувся до санаторію "Жовтень", але там нам повідомили, що вже давно не приймають таких пацієнтів.

"Рік тому ми працювали в такому режимі, але зараз обсервації у нас немає. Зараз ми взагалі зупиняємо роботу санаторію, оскільки не зможемо сплачувати за таку велику вартість газу. Приміщення не опалюються і в нас повністю вимикається опалення", – повідомили в адміністрації клінічного санаторію "Жовтень".

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

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Минулої доби госпіталізували 4318 людина, крім цього, зафіксували 750 смертей. Одужала 21 941 людина.

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