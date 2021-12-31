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В центрі Києва вже святкують! Що відбувається на Софійській площі (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 грудня, 20:09
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Біля головної ялинки країни в очікуванні Нового року зібралися сотні людей
На Софійській площі готуються зустріти Новий рік.
На Софійській площі готуються зустріти Новий рік. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві вже готуються зустрічати Новий 2022 рік. Наш кореспондент вирушив на Софійську площу, щоб на власні очі побачити, яка атмосфера панує біля головної ялинки країни.

Ввечері в очікуванні Нового року там зібралися сотні людей. Обстановка в центрі Києва дуже святкова.

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Новини "Сьогодні" поцікавилися, чи підготувалися та чого українці чекають від 2022-го.

Здебільшого всі відповідали, що готові до Нового року. Але більшість говорили про те, що рік, який минає, видався досить важким.

В наступному році українці чекають якісних змін, економічного зростання і сподіваються на краще.

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Що буде на Софійській площі в новорічну ніч

Локація там працюватиме до 04:00 (і Софійська площа, і Володимирський проїзд). З 22:00 до 2:00 новорічний настрій відвідувачам створюватиме ді-джей.

Навколо головної ялинки країни розмістили ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони. А також – найбільший Різдвяний вертеп у Європі. Тож на площі можна весело провести час та зустріти Новий рік.

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