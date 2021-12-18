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Ялинка-2021. Кияни розповіли, чого не вистачає на Софійській площі (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
18 грудня, 21:17
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Здебільшого всі в захваті від цьогорічної ялинки і атмосфери, яка панувала в центрі столиці у день відкриття
Кияни хвалять цьогорічну ялинку.
Кияни хвалять цьогорічну ялинку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В центрі Києва ввечері 18 грудня панує святковий настрій – там засвітили головну ялинку країни.

Корреспонденти "Сьогодні" прогулялися Софійською площею та запитали у киян, чи сподобалась їм новорічна красуня цього року.

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Чим вразила ялинка

На засвічення головного новорічного дерева України прийшли як дорослі, так і найменші. В центрі столиці можна сьогодні зустріти людей різного віку.

Всі залишилися в захваті від ялинки. В коментарі новинам "Сьогодні" студентки з Чернігова зізналися, що цьогорічна атмосфера вразила їх найбільше за останні роки

"Сподобався сам процес засвічення ялинки", – розповіли вони.

Думки щодо ялинки розділилися від шкали "подобається" до "дуже подобається". Також вразила кількість іграшок – 20 тисяч!

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"Привітання всім киянинам! Гарного вам здоров'я, щирого кохання від Діда Мороза на Софійській площі", – сказав нам Дід Мороз, якого наші кореспонденти впіймали на Софійській площі.

А ще ялинку називають "дуже яскравою".

"Дуже подобається. Що саме сподобалося? Розміри, як прикрашена, як світиться, дуже класна. Був би сніг, ще було би краще", – заявила киянка.

Як прикрасили ялинку цього року

Штучна ялинка заввишки 31 метр засяяла яскравими вогнями. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольорів. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішано понад 70 інших планет.

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Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

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