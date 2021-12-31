Концерт біля ялинки та середньовічні забави. Куди піти на Новий рік у Києві – святкова афіша

Крім того, майже всю ніч можна кататися на ковзанці та гуляти новорічними ярмарками

У новорічну ніч працюватиме багато локацій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо на Новий рік зовсім не хочеться лишатися вдома, для киян підготували незабутні святкові локації. Там точно не засумуєш у новорічну ніч та перші дні 2022-го.

Новини "Сьогодні" зібрали ТОП-5 місць, які варто відвідати 31 грудня та 1 січня.

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Софійська площа

Там розташована одна з найкрасивіших ялинок в Європі та головна ялинка країни. Її висота – 31 метр. Ялинку прикрашають 20 тисяч іграшок червоно-золотого кольору та яскрава 10-кілометрова гірлянда, що утворює великий казковий купол.

Навколо розмістили ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони. А також – найбільший Різдвяний вертеп у Європі. Тож на площі можна весело зустріти час та зустріти Новий рік.

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В новорічну ніч локація працюватиме до 04:00 (і Софійська площа, і Володимирський проїзд). З 22:00 до 2:00 новорічний настрій відвідувачам створюватиме ді-джей.

Контрактова площа

Зовсім недалеко від Софійської розташована Контрактова площа. Туди можна спуститися фунікулером, який у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

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Святкова локація на Контактовій площі прикрашена у європейському стилі. Там можна побачити величезну ковзанку довжиною 200 метрів і шириною шість метрів розмістили посеред скверу біля колеса огляду. На ньому встановили альтанку для відпочинку, кав’ярню та сцену. Посеред ковзанки — лаунж-зона. Поруч побудували тюбінгові гірки заввишки шість метрів із оглядовими майданчиками на вершині. Площа усієї святкової зони – 10 000 квадратів.

ВДНГ

Святкування розпочнеться 31 грудня о 22:00 та триватиме до 3:00 1 січня. Для відвідувачів виступають AMI, Edgar& Emma, SEVERINA, ARTEANA, гурт ТОК та Dj Sanya Dymov.

Також працюватимуть фудкорт, ковзанка, гірки, Венеціанська карусель, колесо огляду та вуличні атракціони.

Вечірня програма сцени 31 грудня:

16:00 — анімаційна програма

17:00 — флешмоб аніматорів

17:15 — виступ гурту "Дзвіночок"

18:00 — флешмоб аніматорів

18:30 — розважальна програма, проведення конкурсів та розіграшів

19:00 — виступ гурту Real Band

Програма святкування Нового року:

22:00–22:05 — початок розважальної програм

22:05–22:10 — флешмоб аніматорів

22:10–22:45 — проведення конкурсів та розіграшів

22:45–23:30 — концертна програма від радіо NRJ

22:30–22:38 — AMI

22:38–22:46 — SEVERINA

22:46–22:54 — ARTEANA

22:54–23:06 — гурт ТОК

23:06-23:18 — Edgar& Emma

23:30-23:50 — розіграш новорічних подарунків від казкової пошти Meest

23:50-23:55 — розважальна програма ведучого

23:55-00:05 — пряма трансляція привітання Президента

00:05-00:20 — проведення конкурсів та розіграшів

00:20-03:00 — dj-сет від Dj Sanya Dymov

Диво на шоколадній фабриці

Поблизу станції метро "Деміївська" є ще одна локація з ковзанкою. Вже не перший рік її облаштовують на території заводу ROSHEN.

Вхід на територію зимового містечка безкоштовний. Оплатити треба за теплий чай чи глінтвейн та саму ковзанку.

Цього року всередині ковзанки встановлена ялинка з білими поялрними ведемиками. Поблизу неї можна зробити фото на згадку.

Арт-завод Платформа

Атмосфера свят дісталася і до лівого берега столиці. Арт-завод Платформа об'єднався зі своїми сусідами Даринком і разом вони створили великий святковий майданчик із ковзанкою, їжею та переглядами новорічного кіно.

На Платформі відкрили велику ковзанку просто неба, площею 1200 квадратів, а поряд з ним — фудкорти та бари. У вихідні тут проводять льодове шоу від фігуристів та циркових артистів, а також повітряне DJ-шоу.

На території арт-заводу продовжує працювати "секретний кінотеатр" Sunset Cinema. Спеціально до свят тут транслюються улюблені новорічні фільми: Один Вдома, Гаррі Поттер, Чарлі та Шоколадна фабрика, Великий Ґетсбі та Кучеряшка Сью.

"Парк Київська Русь"

Якщо ж хочеться відпочити від шумної столиці, можна відвідати село Копачів неподалік Києва. Як відомо, там відтворений Древній Київ V—XIII століття, столиця великої середньовічної держави Київська Русь.

У ніч з 31 грудня на 1 січня 2022 на локації пройде грандіозна святкова розважальна програма з кінними виступами, колоритними персонажами, традиційними середньовічними забавами, танцями, живим вокалом та запальним шоу.

Також на гостей чекають шоу двійників та інтерактивний мюзикл з вогняними спецефектами, який буде цікавий і дорослим, і дітям. А ще – смачні гарячі страви, напої та настоянки, безкоштовне катання на конях, подарунки та феєрверк.

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