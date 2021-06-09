У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)

Табун коней Пржевальського в Чорнобилі. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали перші фото табуна коней Пржевальського з лошатами.

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Про це повідомляють на сторінці заповідника в Facebook.

"Табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня – на початку травня. Після вагітності тривалістю 12 місяців кобила народжує одне лоша, яке одразу встає на ноги. У травні малюків побачити важко: тварини тримаються у затишних місцях", – пишуть в повідомленні.

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У заповіднику відзначають, що вже через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна. З'являється можливість оцінити нинішній приплід.

Так, днями табун з 12 особин помітили на північній околиці міста Чорнобиль.

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"Четверо коней – лошата цього року народження. Вони відрізняються розміром та світлим кольором. Збільшення на 50 відсотків – непоганий результат для цього табуна", – додали в заповіднику.

Раніше ми писали, що в Чорнобилі помітили рідкісних косуль. Кілька тварин паслися на красивій галявині в лісі.

Також нагадаємо, що на Київщині організували презентаційну екскурсію до Чорнобиля за оновленим маршрутом.