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У Київ йдуть сильні морози! Яку погоду чекати цього тижня

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1 лютого, 17:00
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Протягом тижня слід готуватися до перепадів температури та невеликого мокрого снігу
Температура повітря опуститься до -13 градусів.
Температура повітря опуститься до -13 градусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві протягом тижня буде похмурою та без опадів. Лише у п'ятницю, 4 лютого, очікується сонячний, але морозний день.

Про це повідомляє сайт gismeteo.ua.

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Найтепліше буде завтра, 2 лютого. Температура повітря вдень прогріється до +2 градусів. Вночі опуститься до -7 градусів.

3 лютого слід чекати морозів від -1 до -7 градусів, а в п'ятницю 4 лютого похолодає до -10 градусів.

На суботу, 5 лютого, прогнозують сніг та температурний скачок від -13 до +1 градуса. У неділю, 6 лютого, утримається потепління, вдень буде +1 градус.

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Весь тиждень пройде без опадів, лише у суботу слід чекати невеликий мокрий сніг. Штормових вітрів також не прогнозують.

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

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Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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