Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Київ повернуться морози: коли чекати похолодання

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські синоптики розповіли, яка температура буде на вулиці й чи варто чекати снігу
У столиці температура повітря може опуститися до 7 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"
У столиці температура повітря може опуститися до 7 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 24 січня, буде досить низька, проте опадів не буде. Небо до самого вечора вкриють хмари. Також мешканців столиці попереджають про ожеледицю на дорогах та тротуарах.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Вдень температура коливатиметься від -7 до -5 градусів.

"На дорогах та тротуарах буде слизько. Навіть якщо ви не поїхали в гори, то гірські черевики вам знадобляться", – додає Наталка Діденко.

Опадів у Києві завтра не очікується.

Реклама

Погода в Києві на 24 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Києві на 24 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою буде зима в Україні

Січень завбачали контрастний за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга його половина – морозна і зі снігопадами.

Лютий слід очікувати холодний, сніговий та із сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Злили хімікати? Ми дізналися, чому в Києві раптово позеленіла річка Сирець Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві приморозить: яка погода буде 23 січня Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

8 014

захворіло за тиждень в Києві

+23%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти