В Киев вернутся морозы: когда ждать похолодание

Погода в Киевезавтра, 24 января, будет достаточно низкой, однако осадков в городе не будет. Небо до самого вечера покроют облака. Также жителей столицы предупреждают про гололедицу, которая будет в Киеве на дорогах и тротуарах из-за минусовой температуры.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Днем столбики термометров будут колебаться от -7 до -5 градусов.
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"На дорогах и тротуарах будет скользко. Даже, если вы не поехали в горы, то горные ботинки вам пригодятся", – добавляет Наталия Диденко.
Осадков в Киеве завтра ждать не стоит.
Какая будет зима в Украине
Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.
Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.
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