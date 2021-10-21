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У Києві беруть під нагляд відеокамер стихійні звалища

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 жовтня, 17:57
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Це відмінна можливість в цілодобовому режимі відстежувати порушників, які захаращують місто
Порушників визначатимуть дистанційно
Порушників визначатимуть дистанційно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві встановили мобільний комплекс відеоспостереження на місці утворення стихійного звалища на Совках. Він підключений до комплексної системи відеоспостереження столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Їх головне призначення – забезпечення безпеки і збору інформації в важкодоступних і віддалених об'єктах без прокладки кабельних мереж. Зокрема, на незаконних і стихійних звалищах.

Тепер на звалищах встановлено відеоспостереження
Тепер на звалищах встановлено відеоспостереження / Фото: КГГА

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олега Половинко, за допомогою цієї системи можна буде дистанційно виявляти порушників і оперативно вживати відповідних заходів.

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Особливо актуально відеоспостереження в нічний час
Особливо актуально відеоспостереження в нічний час / Фото: КГГА

Також це можливість в цілодобовому режимі відстежувати порушників, які захаращують місто.

"Серед обов’язкових вимог, які ми висунули, – можливість відеоспостереження у вечірній і нічний час. Адже саме в пізній час мешканці та водії вантажівок намагаються позбутися побутових та негабаритних відходів, часто вивантажуючи їх на зелені зони", – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний.

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У планах – установка ще чотирьох мобільних комплексів відеоспостереження на стихійних звалищах Києва.

У роботу комунальних служб впроваджують цифрові технології

У Києві ціфровізіруют роботу комунальних служб. За допомогою нових кейсів буде можливість отримати оперативні дані.

"Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об'єктах – школи, садочки, лікарні тощо. Саме тому Київ розвиває мережу IoT і її можливості в різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря в ЖКГ", – заявив Оленич.

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