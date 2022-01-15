У Києві буде тепло: погода на 15 січня (карта)

15 січня у Києві потеплішає, хоча небо залишатиметься похмурим. За прогнозами синоптиків, на нас чекають вихідні без опадів.
Про це повідомляє Укргідрметцентр
Погода
Погода у Києві буде відносно теплою. Синоптики прогнозують температуру повітря від +1 до -4 градусів.
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Увечері буде хмарно. Вітер посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря -1+1 градус.
Вітер: від 7 до 12 метрів за секунду Ймовірність опадів: 21%. Вологість: 72-78% Схід: 07:49. Наприкінці дня очікується геомагнітна буря.
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