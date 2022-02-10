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У Києві через масштабний ремонт постраждала Молодіжна бібліотека (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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10 лютого, 14:53
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Вхід до закладу фактично заблокований будівельними матеріалами й технікою
У Шевченківському районі столиці проходять ремонтні роботи
У Шевченківському районі столиці проходять ремонтні роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на вулиці Лева Толстого проводять ремонтні роботи. Через це до Київської молодіжної бібліотеки практично неможливо підійти.

Фото масштабної реконструкції поділилася директорка установи Галина Конашко у Facebook.

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Вхід до бібліотеки фактично заблокований будівельними матеріалами та технікою, земля розрита робітниками.

Біля бібліотеки стоїть багато спецтехніки. Фото: Галина Конашко/Facebook
Біля бібліотеки стоїть багато спецтехніки. Фото: Галина Конашко/Facebook

"Реконструкція вулиці Льва Толстого! Навколо – техніка, люди, будматеріали! Молодіжна бібліотека – в центрі", – написала вона.

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Вхід до бібліотеки практично заблокований. Фото: Галина Конашко/Facebook
Вхід до бібліотеки практично заблокований. Фото: Галина Конашко/Facebook

Ремонт Південного мосту зупинили

Під естакадою Південного мосту немає робітників, що займаються там ремонтом опор та заміною деформаційних швів.

У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, що робітників під естакадою Південного мосту немає через сильні морози. Наприклад, восени ремонтні бригади працювали під естакадою постійно без перекриття руху транспорту.

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