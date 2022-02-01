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У Києві костел Святого Миколая підготували до реставрації: як він виглядає усередині (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 07:40
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Реставрація інтер'єру костелу розпочнеться не раніше, ніж за два-три місяці
Тільки зовнішня реставрація костелу Святого Миколая обійдеться держбюджету в 240 мільйонів гривень/Фото: колаж: Олександр Марущак/"Сьогодні"
Тільки зовнішня реставрація костелу Святого Миколая обійдеться держбюджету в 240 мільйонів гривень/Фото: колаж: Олександр Марущак/"Сьогодні"

У костелі Святого Миколая досі відчувається запах гару після пожежі. Підлогу та стіни будівлі частково відмили від кіптяви, провели комунікації.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Які роботи проведено на сьогодні?

У будівлі проведені протиаварійні роботи, щоб приміщення було пристосоване для початку його реставрації. Під стелею будівлі встановили сітку, яка буде вловлювати частини інтер'єру, якщо вони відлетять від стелі. До речі, реставрація інтер'єру костелу почнеться не раніше, ніж через два-три місяці, ще необхідно доопрацювати її проєкт.

Ціна реставрації

Тільки зовнішня реставрація костелу Святого Миколая коштуватиме держбюджету 240 мільйонів гривень. Скільки коштуватиме реставрація інтер'єру костелу, який постраждав від вогню, поки що невідомо.

Суперечка через орган

У різних частинах приміщення розставлені уцілілі речі Будинку органної та камерної музики — лавки для парафіян, місця для сповіді. На місці, де стояв орган – пусто. Після пожежі його демонтували. Орган пошкодив вогонь і відновленню він не підлягає.

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За словами представників Національного будинку органної та камерної музики, зараз вони ведуть переговори з КМДА про передачу їм будівлі кінотеатру "Київ" для проведення концертів.

"Якщо ми отримаємо позитивну відповідь, то будемо вирішувати, чи можна в цій будівлі встановити орган. А головне, чи придатна ця будівля для проведення виступів. Ми вважаємо, що так буде швидше, оскільки будувати нову будівлю для будинку органної та камерної музики, десь на Троєщині або на Лівому березі недоречно, а в центрі міста нам не змогли надати таке місце для будівництва нової будівлі", — розповіла сайту "Сьогодні" гендиректорка Національного будинку органної та камерної музики Ольга Кононенко.

Вона додає, що священники, яким планують передати будівлю Миколаївського костелу, вважають недоречним установлювати орган у тій частині, де він перебував до пожежі.

"Вони проти того, щоб орган відновили на колишньому місці. Хоча у багатьох костелах це допускається, а саме знаходження органу у вівтарній частині костелу", — розповідає Ольга Кононенко.

Представники релігійної громади пояснюють, що розмістити орган у вівтарній частині костелу могли собі дозволити лише за часів СРСР.

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"Ми вважаємо, що орган має бути відновлений у костелі, але його потрібно встановити там, де він був історично – на другому поверсі костелу, а не у його вівтарній частині", — запевнили нас священники.

Представники релігійної громади кажуть, що абсолютно не проти розміщення у костелі органу.

"Орган має бути в костелі, але на своєму місці, на хорах, де він і знаходився з початку відкриття костелу. Але радянська влада вирішила, що йому місце у вівтарі, а старий орган просто порубали сокирами на шматки. Це богохульство – ставити орган на місці Бога у вівтарі. Коли нам передадуть храм, ми займемося його відродженням та встановленням", — каже сайту "Сьогодні" настоятель парафії Святого Миколая у Києві Павло Вишковський.

Казус із батареями

У костелі Святого Миколая до пожежі було місце, де молився Іоанн Павло II, коли відвідував Київ і костел. Місце прикрашала фотографія понтифіка і біля нього молилися віряни. Тепер в цьому місці встановили дві батареї.

"Таке сталося через те, що нас не залучили до відновлювальних робіт. Так вирішили будівельники, які займалися цими роботами. Коли нам повністю передадуть будівлю костелу, ми все це знову переробимо – приберемо ці батареї та облаштуємо місце, де молився Папа", — додає Павло Вишковський.

Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
Костел Святого Миколая у Києві після реставрації/Фото: "Сьогодні", Олександр Марущак
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Пожежа у костелі

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