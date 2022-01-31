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У Києві відкрили костел Святого Миколая після пожежі. Що змінилося – репортаж (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні
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31 січня, 15:12
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У костелі Святого Миколая закінчили протиаварійні роботи – ми дізналися, що зробили у храмі та як він змінився після пожежі
У Києві майже відреставрували костел Святого Миколая
У Києві майже відреставрували костел Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві закінчили підготовку до реставрації костелу Святого Миколая, який сильно постраждав від пожежі. Сьогодні, 31 січня, туди прийшла з перевіркою місцева влада. Костел уже відчинили для відвідувачів.

Журналісти "Сьогодні" приїхали до костелу і дізналися, що змінилося.

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Як відомо, на підготовку до реставрації костелу витратили 21 704 389 гривень. Роботи планували закінчити ще до 31 грудня 2021 року, але не встигли.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Хоча протиаварійні роботи закінчили, територію костелу все ще огороджено. Там стоїть табличка, що це небезпечна зона.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Усередині костелу ще багато роботи. Більшість стін обгоріла.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Через вогонь ліпнина на стіні почорніла, поверхню явно треба фарбувати заново.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

На стелі розтягли сітку з тентом. Ймовірно, це для безпеки – якщо щось падатиме, то на сітку, а не на людину.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Що вже зробили у костелі:

  • провели експертизу та з'ясували, як пожежа вплинула на всі конструкції будівлі;
  • уклали договір з підрядником про виконання протиаварійних робіт;
  • встановили нові тимчасові віконні конструкції;
  • максимально очистили стіни від сажі;
  • встановили тимчасову підлогу, яку будуть використовувати і надалі під час реставрації;
  • розробили заново та відновили систему опалення;
  • змонтували нове освітлення;
  • прибрали небезпечні елементи;
  • прибрали сміття та повністю відновили функціональність костелу.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Пожежа у костелі

Костел після пожежі. Фото ДСНС

Храм у неоготичному стилі збудовано в 1899-1909 роках за проєктом київського архітектора Владислава Городецького.

Костел Святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить у приміщенні богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкви повністю до вирішення питання про нове розміщення Органної зали. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) перебуває в аварійному стані.

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