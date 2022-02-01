У Києві масштабне відключення води – список адрес

У вівторок, 1 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.
Де немає води?
1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- вул. Золотоворітська, 8/4
- вул. Кудрявська, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47
- вул. Турівська, 36
- вул. Почайнинська, 50А
- вул. Гродненська, 32А
- вул. Крайня, 3
- вул. Меліоративна, 11
- пр-т. Перемоги, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1
- вул. Генерала Вітрука, 3/11, 4/9
- вул. Депутатська, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7
На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води
Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що не день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".
Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Щоразу доводиться ремонтувати.
"Латка на латку. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – говорить майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.
Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.
Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.
"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.
Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.
"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.
На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.
"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.