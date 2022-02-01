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У Києві масштабне відключення води – список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 11:40
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На водопроводі комунальники здійснюють ремонтні роботи
У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

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Де немає води?

1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Золотоворітська, 8/4
  • вул. Кудрявська, 27/29, 31/ЗЗ, 45, 47
  • вул. Турівська, 36
  • вул. Почайнинська, 50А
  • вул. Гродненська, 32А
  • вул. Крайня, 3
  • вул. Меліоративна, 11
  • пр-т. Перемоги, 102, 104, 104А, 104Б, 104/1, 106/2, 108/1
  • вул. Генерала Вітрука, 3/11, 4/9
  • вул. Депутатська, 1, 2, 3, 4/6, 5, 7

У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці немає водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що не день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Щоразу доводиться ремонтувати.

"Латка на латку. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – говорить майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

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"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.

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